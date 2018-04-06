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Источник Правда.Ру

Китайца арестовали в Японии за операции с криптовалютами

Экономика » Криптовалюты

Биржа Kraken и некоторые другие временно приостановили регистрацию новых пользователей, так как не справлялись с внезапно возникшим ажиотажем с декабря 2017 по май 2018.

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Из-за действий бирж продажа верифицированных аккаунтов торговых площадок стала достаточно популярным и прибыльным делом. Власти в ответ начали поимку тех, кто пытается извлечь выгоду из подобных сделок.

Японская полиция сообщила во вторник об аресте гражданина Китая в Токио за продажу верифицированных аккаунтов на криптовалютной бирже группе преступников. Сообщается, что имя тридцатилетнего подозреваемого – Лин Сяолинь (Lin Xiaolin).

Согласно сообщениям из Китая, Сяолинь, как утверждается, открыл счета на криптовалютной бирже в Токио, используя личные данные гражданина Вьетнама. Сяолинь отрицает эти обвинения.

Полиция утверждает, что после открытия аккаунтов Лин немедленно продал их преступной группировке примерно за 100 000 йен (менее 1000 долларов). По предварительной оценке предполагается, что он открыл и продал по крайней мере шесть аккаунтов, три из которых впоследствии были использованы в незаконных сделках.

Японская полиция предполагает, что преступники депонировали криптовалюту, полученную у третьей стороны, на аккаунты, которые они приобрели от Лина, нарушив при этом закон. Следователи также считают, что Лин Сяолинь мог передать преступникам не только аккаунты, но и другие "инструменты", которые они могли бы использовать.

Обвиняемый мог приобрести личные данные гражданина Вьетнама у своего знакомого. Они обсудили сделку в чате на Facebook, и Лин заплатил 30 000 йен (менее 300 долларов), чтобы получить имя, дату рождения и другую информацию. Следователи арестовали четырех вьетнамцев в феврале этого года за продажу информации Лину, но прокуроры в конечном итоге решили не предъявлять им обвинения.

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