Китайский производитель Bitmain объединил Wi-Fi и майнинг

Китайский производитель ASIC-майнеров Bitmain выпустил Wi-Fi роутеры с функцией майнинга криптовалют Dash и Siacoin за 58 долларов.

Маршрутизаторы с функцией майнинга криптовалют Antrouter R3-DASH и Antrouter R3-SIA уже доступны для заказа на сайте производителя. Оплатить покупку можно в Bitcoin, Bitcoin Cash и Litecoin. Компания обещает доставить покупку в течение десяти дней после оплаты. Цена роутеров составляет 58 долларов США.

Пользователям ничего не нужно дополнительно подключать, достаточно только включить само устройство в сеть и в момент заказа устройства на сайте создать Bitmain-аккаунт пользователя. Как обещает производитель, как только роутер будет подключен, то он начнет майнить криптовалюту, используя Bitmain-аккаунт пользователя в майнинг-пуле Antpool.

По техническим характеристикам, AntRouter R3-DASH обеспечивает хешрейт 300 M/s при энергопотреблении 24,37 Вт, а AntRouter R3-SIA обладает хешрейтом 11,54 G/s при энергопотреблении 22,6 Вт.

По мнению экспертов, скорее всего, доходность от майнинга с помощью роутеров будет сопоставима с расходами на электроэнергию на их эксплуатацию.