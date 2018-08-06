ЦБ Нидерландов не планирует запрещать криптовалюты

Криптовалюты — это не деньги, а потребители рискуют, покупая их, но голландский Центральный банк не планирует налагать запрет на криптовалюту. Об этом заявила директор банковского департамента Центрального банка Нидерландов Петра Хиелкема (Petra Hielkema) местному банковскому изданию.

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"Чтобы рассматривать что-либо и использовать в качестве денег, вы должны иметь возможность тратить, сберегать и считать. Тем не менее, вещи не часто покупаются с помощью криптовалют, они слишком волатильны для сбережений, и их стоимость выражается в реальных деньгах. Поэтому мы не считаем их деньгами как таковыми", — сказала Хиелкема.

Тем не менее, Центральный банк рассматривает технологию блокчейн, связанную с биткоинами, которая может быть чрезвычайно интересной.

"Мы экспериментировали с технологией в течение последних трех лет и разработали четыре прототипа. Эксперименты показали, что системы еще не могут быть включены в голландскую платежную систему, но есть возможности в будущем, с большим количеством инноваций", — отметала она.

Ранее в этом году министр финансов Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что должен быть европейский и международный подход в борьбе с рисками, связанными с биткоинами и другими криптовалютами.

Недавние исследования показали, что полмиллиона голландских домохозяйств имеют криптовалюты. Среди мер, которые рассматривает министр финансов Нидерландов, — это запрет рекламы рискованных финансовых продуктов, нацеленных на обычных потребителей.

Кроме того, он планирует обсудить с эмитентами кредитных карт необходимость предупреждения потребителей о финансовых рисках, связанных с покупкой криптовалют в кредит.