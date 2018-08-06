Криптовалюты — это не деньги, а потребители рискуют, покупая их, но голландский Центральный банк не планирует налагать запрет на криптовалюту. Об этом заявила директор банковского департамента Центрального банка Нидерландов Петра Хиелкема (Petra Hielkema) местному банковскому изданию.
"Чтобы рассматривать что-либо и использовать в качестве денег, вы должны иметь возможность тратить, сберегать и считать. Тем не менее, вещи не часто покупаются с помощью криптовалют, они слишком волатильны для сбережений, и их стоимость выражается в реальных деньгах. Поэтому мы не считаем их деньгами как таковыми", — сказала Хиелкема.
Тем не менее, Центральный банк рассматривает технологию блокчейн, связанную с биткоинами, которая может быть чрезвычайно интересной.
"Мы экспериментировали с технологией в течение последних трех лет и разработали четыре прототипа. Эксперименты показали, что системы еще не могут быть включены в голландскую платежную систему, но есть возможности в будущем, с большим количеством инноваций", — отметала она.
Ранее в этом году министр финансов Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что должен быть европейский и международный подход в борьбе с рисками, связанными с биткоинами и другими криптовалютами.
Недавние исследования показали, что полмиллиона голландских домохозяйств имеют криптовалюты. Среди мер, которые рассматривает министр финансов Нидерландов, — это запрет рекламы рискованных финансовых продуктов, нацеленных на обычных потребителей.
Кроме того, он планирует обсудить с эмитентами кредитных карт необходимость предупреждения потребителей о финансовых рисках, связанных с покупкой криптовалют в кредит.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Федеральная Служба Безопасности предоставила совсем иные данные о количестве иностранных болельщиков, нежели российский премьер-министр.
В центре России появляются моноэтнические поселки иностранцев, а число мигрантов-нелегалов в ЦФО почти достигло миллиона. Что со всем этим делать, ясности нет.
В Калуге неизвестные в 4 часа утра взорвали главный вход в здание отделения пенсионного фонда, сообщает портал tvk6.ru.
Пoчему для Эфиoпии, как и для СССР, oтказ oт сoциализма oбернулся бoльшoй крoвью и экoнoмическим крахoм? Скoлькo представителей нарoда амхара пoгиблo и пoстрадалo в хoде генoцида? Пoчему амхарский генoцид замалчивается в мирoвoй прессе и oкружен загoвoрoм мoлчания? Об этом "Правде.Ру"м рассказал эксперт.