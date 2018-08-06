В Starbucks можно будет расплатиться биткоинами

Компания Starbucks в скором времени позволит клиентам использовать криптовалюту для оплаты товаров в одноименной сети кофеен с помощью платформы Bakkt, которая сможет их автоматически менять на фиатную валюту.

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Как отметил пресс-секретарь компании изданию Motherboard, "важно уточнить, что мы не принимаем цифровые активы в Starbucks. Скорее, обмен конвертирует цифровые активы, такие как Bitcoin, в доллары США, которые могут быть использованы в Starbucks. В настоящее время мы объявляем о начале торговли и конвертации Bitcoin. Тем не менее, мы будем продолжать разговаривать с клиентами и регуляторами, поскольку пространство развивается".

3 августа оператор Нью-Йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange (ICE) запустил проект Bakkt — глобальная экосистема для цифровых денег. В нем участвуют Microsoft, Boston Consulting Group, Starbucks и другие крупные компании. Вместе они создают платформу, на которой пользователи смогут покупать, продавать и тратить цифровые деньги, в том числе обменивать на фиатные валюты.

Экосистема Bakkt будет включать регулируемые на федеральном уровне биржи, кастодиальные сервисы, приложения для мерчантов и пользователей. Биткоин, как самая ликвидная криптовалюта, станет первым в листинге новой платформы и будет торговаться в парах с фиатными валютами.

Разработчики рассчитывают запустить платформу в ноябре этого года.

Компания Starbucks основана в 1971 году с штаб-квартирой в городе Сиэтл (штат Вашингтон). Сеть объединяет более 26 тысяч одноименных кофеен в 75 странах мира. В России открыто около 100 кофеен, большинство из которых находится в Москве.