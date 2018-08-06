"Технопром" и Bitfury снизят простои ж/д вагонов

Компания "Технопром" и блокчейн-компания Bitfury разработают платформу с применением блокчейн-технологии для снижения простоя вагонов на железной дороге.

Новый сервис позволит ЖД-операторам, РЖД и другим участникам рынка сократить простои парка, снизить срок и стоимость ремонтов, ликвидировать оборот контрафактных деталей, повысить транспортную безопасность и определить ответственность исполнителей ремонтных работ.

Такая разработка станет серьезным подспорьем при планировании перевозок зерновых. В 2017–2018 годах экспорт по этому направлению шел в авральном режиме при том, что иногда по ряду причин простой вагонов составлял в среднем пять-шесть дней, а иногда доходил до 14 дней.

Решение создано на базе платформы корпоративных блокчейнов Bitfury Exonum. В рамках проекта сформирована торговая площадка, на которой будут осуществляться сделки по продаже или обмену ремонтных узлов, а также контроль жизненного цикла вагонов и истории происхождения номерных деталей с гарантией их качества.

Ранее фонд "ВЭБ-Инновации" принял решение о включении ИТ-компании КРОК в резиденты "Центра компетенций блокчейна" (создан на базе Фонда "ВЭБ-Инновации") для осуществления инвестиций в высокотехнологичные проекты также на платформе Exonum.

Смарт-контракты отследят хронологию всех операций с деталями, уведомляя о возникновении дублей номеров узлов, деталей без истории происхождения или некорректных данных в техническом паспорте узлов вагона.

"На сегодняшний день одним из приоритетных направлений деятельности компании "Технопром" является практическая реализация проектов на базе технологии блокчейна, таких как доверенные реестры активов, электронные биржи и автоматизированные транспортно-логистические системы", — сказал генеральный директор "Технопрома" Павел Филиппов.

По его словам, реализация этих проектов позволит оптимизировать и автоматизировать бизнес-процессы, связанные с логистическими цепочками, повысить прозрачность обмена данными и ускорить взаимодействие между всеми участниками процессов.

Bitfury открыла свое представительство в России только в марте 2018 года, а на прошлой неделе объявила о расширении представительства в России в четыре раза и переехала в Сити. Также партнером компании в России является Московский университет "Синергия", который использует ее блокчейн-разработки для учета и хранения итогов учебного процесса.