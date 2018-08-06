Компания "Технопром" и блокчейн-компания Bitfury разработают платформу с применением блокчейн-технологии для снижения простоя вагонов на железной дороге.
Новый сервис позволит ЖД-операторам, РЖД и другим участникам рынка сократить простои парка, снизить срок и стоимость ремонтов, ликвидировать оборот контрафактных деталей, повысить транспортную безопасность и определить ответственность исполнителей ремонтных работ.
Такая разработка станет серьезным подспорьем при планировании перевозок зерновых. В 2017–2018 годах экспорт по этому направлению шел в авральном режиме при том, что иногда по ряду причин простой вагонов составлял в среднем пять-шесть дней, а иногда доходил до 14 дней.
Решение создано на базе платформы корпоративных блокчейнов Bitfury Exonum. В рамках проекта сформирована торговая площадка, на которой будут осуществляться сделки по продаже или обмену ремонтных узлов, а также контроль жизненного цикла вагонов и истории происхождения номерных деталей с гарантией их качества.
Ранее фонд "ВЭБ-Инновации" принял решение о включении ИТ-компании КРОК в резиденты "Центра компетенций блокчейна" (создан на базе Фонда "ВЭБ-Инновации") для осуществления инвестиций в высокотехнологичные проекты также на платформе Exonum.
Смарт-контракты отследят хронологию всех операций с деталями, уведомляя о возникновении дублей номеров узлов, деталей без истории происхождения или некорректных данных в техническом паспорте узлов вагона.
"На сегодняшний день одним из приоритетных направлений деятельности компании "Технопром" является практическая реализация проектов на базе технологии блокчейна, таких как доверенные реестры активов, электронные биржи и автоматизированные транспортно-логистические системы", — сказал генеральный директор "Технопрома" Павел Филиппов.
По его словам, реализация этих проектов позволит оптимизировать и автоматизировать бизнес-процессы, связанные с логистическими цепочками, повысить прозрачность обмена данными и ускорить взаимодействие между всеми участниками процессов.
Bitfury открыла свое представительство в России только в марте 2018 года, а на прошлой неделе объявила о расширении представительства в России в четыре раза и переехала в Сити. Также партнером компании в России является Московский университет "Синергия", который использует ее блокчейн-разработки для учета и хранения итогов учебного процесса.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Эксперт по химическому оружию Антон Уткин в видеоэфире "Правды.Ру" рассказал о своей версии отравления Скрипалей - крайне неприятной для Британии.
В центре России появляются моноэтнические поселки иностранцев, а число мигрантов-нелегалов в ЦФО почти достигло миллиона. Что со всем этим делать, ясности нет.
В Калуге неизвестные в 4 часа утра взорвали главный вход в здание отделения пенсионного фонда, сообщает портал tvk6.ru.
Пoчему для Эфиoпии, как и для СССР, oтказ oт сoциализма oбернулся бoльшoй крoвью и экoнoмическим крахoм? Скoлькo представителей нарoда амхара пoгиблo и пoстрадалo в хoде генoцида? Пoчему амхарский генoцид замалчивается в мирoвoй прессе и oкружен загoвoрoм мoлчания? Об этом "Правде.Ру"м рассказал эксперт.