Известный аналитик Том Ли снизил прогноз по биткоину

Аналитик с Уолл-стрит и сооснователь Fundstrat Global Advisors Том Ли (Tom Lee) снизил прогноз по биткоину до $22 тыс, но верит, что биткоин может достигнуть $25 тыс к концу года.

Том Ли считает, что в ближайшем будущем биткоину предстоит еще одно ралли и сейчас самое благоприятное время для инвестиций. Аналитик напоминает: "На протяжении всей своей истории цена биткоина превышает затраты на майнинг в 2,5 раза.

Поэтому не исключено, что к концу года цена актива может составить $22 тыс. Но я все еще уверен, что биткоин может достичь $25 тыс. к концу года".Так, добыча одного биткоина в США обходится майнерам в $7 тыс.

Поскольку сложность сети биткоин постоянно растет, к концу этого года стоимость добычи одной монеты может увеличиться до $9 тыс.

В интервью CNBC он сказал, что цена биткоина достигла дна, поэтому она уже не опустится ниже. Стоимость криптовалюты до сих пор не превысила максимум в $20 тыс, установленный в декабре прошлого года, во многом из-за регулятивной неопределенности характерной для Правительств крупных стран.

Кроме того, Ли считает, что стоимость биткоина могла снизиться из-за запуска фьючерсов на чикагских биржах CME и CBOE.