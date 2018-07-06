Аналитик с Уолл-стрит и сооснователь Fundstrat Global Advisors Том Ли (Tom Lee) снизил прогноз по биткоину до $22 тыс, но верит, что биткоин может достигнуть $25 тыс к концу года.
Том Ли считает, что в ближайшем будущем биткоину предстоит еще одно ралли и сейчас самое благоприятное время для инвестиций. Аналитик напоминает: "На протяжении всей своей истории цена биткоина превышает затраты на майнинг в 2,5 раза.
Поэтому не исключено, что к концу года цена актива может составить $22 тыс. Но я все еще уверен, что биткоин может достичь $25 тыс. к концу года".Так, добыча одного биткоина в США обходится майнерам в $7 тыс.
Поскольку сложность сети биткоин постоянно растет, к концу этого года стоимость добычи одной монеты может увеличиться до $9 тыс.
В интервью CNBC он сказал, что цена биткоина достигла дна, поэтому она уже не опустится ниже. Стоимость криптовалюты до сих пор не превысила максимум в $20 тыс, установленный в декабре прошлого года, во многом из-за регулятивной неопределенности характерной для Правительств крупных стран.
Кроме того, Ли считает, что стоимость биткоина могла снизиться из-за запуска фьючерсов на чикагских биржах CME и CBOE.
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