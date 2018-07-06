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Глава BIS о крипте: это спекулятивный пузырь

Экономика » Криптовалюты

Руководитель Банка международных расчетов (BIS) Агустин Карстенс в интервью Basler Zeitung поделился своим мнением относительно криптовалют.

Глава BIS о крипте: это спекулятивный пузырь. 389146.jpeg

Он уверен, что криптовалюты являются формой инвестиций - активом. Они не могут взять на себя функцию денег только потому, что они созданы. По его мнению, самым большим стимулом в системе криптовалют стали майнеры. Они хотят получать прибыль от производства "денег" и, в свою очередь, в определенной степени обеспечивают инфраструктуру, которая поддерживает криптовалюты. Но этот стимул несовместим с требованием максимизировать стоимость денег. 

"Ошибочно полагать, что деньги могут быть сделаны из ничего", - уточнил в интервью Карстенс.

Глава Банка международных расчетов, подчеркнул, что криптовалюты не выполняют ни одну из трех функций денег. "Они не являются ни хорошим средством платежа, ни хорошей расчетной единицей, и они не подходят для поддержания стоимости. Во всех этих моментах они терпят неудачу", - сказал Карстенс.

На вопрос журналиста есть ли у него объяснения хайпа вокруг криптовлют. Агустин Карстенс сказал: "Возникла шумиха, потому что это было что-то новое, и вы могли сделать кажущуюся безопасную прибыль за короткое время. 

Но если вы посмотрите внимательней, то криптовалюты, в двух словах, представляют собой спекулятивный пузырь, схему пирамиды и экологическую катастрофу. Последнее из-за высокого потребления энергии, необходимого для инфраструктуры криптовалют".

Он напомнил, что центральные банки предлагали электронные средства оплаты на протяжении десятилетий. В Швейцарии, например, электронная платежная система Национального банка работает на самом высоком уровне. "Я не могу себе представить, что что-то скоро придет, что будет более эффективным и создаст такое же доверие", - подчеркнул глава BIS.

По его мнению, важно провести четкое различие между базовой технологией блокчейн, лежащей в основе криптовалют, и самими криптовалютами. Эта технология может иметь полезное применение, за исключением создания денег. 

Центральным банкам и правительствам следует усилить защиту инвесторов и потребителей, поскольку в настоящее время затронуты многие люди. 

Он уверен, что Центральные банки также должны отстаивать необходимость укрепления национальных законов и мер по борьбе с отмыванием денег, направленных против финансирования международного терроризма.

 Конечно, центральные банки не являются правоохранительными органами, но они могут показать, как эти псевдо-валюты служат средством незаконной деятельности.

Напомним, что в июне Банк международных расчетов опубликовал на своем сайте материал в рамках ежегодного экономического отчета, где затронул вопросы криптовалютной отрасли.

Как отмечается в отчете, если выйти за рамки хайпа, сопровождающий криптовалюты, то "трудно определить конкретную экономическую проблему, которую они в настоящее время решают. Транзакции медленные и дорогостоящие, склонны к перегрузкам и не могут масштабироваться со спросом". 

Криптовалюты слишком нестабильны, потребляют слишком много электроэнергии и подвергаются слишком большим манипуляциям и мошенничеству, чтобы стать средством обмена в мировой экономике.

Банк обеспокоен объемом потребляемой электроэнергии. Сама технология, лежащая в основе криптовалют, потребляет огромное количество энергии. Как отмечается в материале, майнеры потребляют столько же электроэнергии, как и Швейцария. Вычислительная мощность, необходимая для обработки транзакций криптовалют, в конечном итоге сокрушит все компьютеры, - отмечается в отчете.

Так, банк проанализировал, сколько мощности потребуется программному обеспечению биткоина для обработки электронных розничных транзакций, которые в настоящее время обрабатываются национальными платежными системами.

Исследователи пришли к выводу, что в конечном итоге, по мере разрастания распределенного реестра хранения данных, биткоин будет требовать больше ресурсов, чем все существующие смартфоны, компьютеры и сервера вместе взятые. "Связанные объемы коммуникации могут привести к остановке интернета", - говорится в докладе.

"Проще говоря, стремление к децентрализованному доверию быстро стало экологической катастрофой", - отмечают эксперты.

Однако, эксперты банка отмечают, что технология распределенного реестра может принести выгоды для глобальной финансовой системы. Например, программное обеспечение может сделать отправку трансграничных платежей более эффективными.

Сфера торговли, экспорта и импорта, которая по-прежнему опирается на факсимильные сообщения и аккредитивы, действительно нуждается в оптимизации и инновациях, предлагаемых блокчейн-разработчиками.

Тем не менее, "доверие может испариться в любое время из-за хрупкости децентрализованного консенсуса, посредством которого регистрируются транзакции. Это не только ставит под вопрос достоверность отдельных платежей, но также означает, что криптовалюта может просто перестать функционировать, что приведет к полной потере стоимости", - сделали вывод эксперты. 

BIS - это международная финансовая организация, в функции которой входит содействие сотрудничеству между центральными банками и центр экономических и денежно-кредитных исследований со штаб-квартирой в Базеле. 

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