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На выборах мэра Москвы предложили использовать блокчейн

Экономика » Криптовалюты

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил задействовать технологию блокчейн на выборах мэра Москвы, которые состоятся 9 сентября 2018 года. Об этом он написал в письме председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой.

На выборах мэра Москвы предложили использовать блокчейн. 387785.jpeg

"Прошу Вас рассмотреть возможность осуществления процесса голосования на выборах мэра города Москвы в 2018 году с использованием блокчейна", – написал Власов. По его словам, технология распределенного реестра делает возможным голосование дистанционно без риска стороннего вмешательства и на условиях анонимности.

"Уровень явки на выборах в Москве падает из года в год. Переход на электронное голосование мог бы существенно повысить явку на предстоящих выборах, а также сократить расходы на их проведение", — заявил Василий Власов.

По его словам, Москва является самым передовым с точки зрения внедрения информационных технологий в работу органов государственной власти городом в РФ.

По этой причине проведение выборов мэра столицы при помощи блокчейна крайне целесообразно, так как позволит на практике проверить эффективность технологии. В феврале политик уже писал на имя Памфиловой, предлагая внедрить систему "электронного гражданства" с включением технологии блокчейна для осуществления процесса голосования.

По его словам, использование блокчейна позволит осуществлять голосование дистанционно без риска стороннего вмешательства и на условиях анонимности. Ответа на свой запрос, однако, пока не получил.

Напомним, в апреле Элла Памфилова заявила, что к следующим федеральным выборам ЦИК России планирует создать избирательную систему на блокчейне.

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