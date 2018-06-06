Блокчейн платформа Hyperchain получила инвестиции на $234 млн

Китайская компания Qulian Technology, разработчик блокчейн-платформы Hyperchain, объявила о завершении раунда финансирования серии "В", в рамках которого удалось собрать 1.5 миллиарда юаней (234 миллиона долларов), что ставит проект на второе место по сумме собранных инвестиций в криптовалютном пространстве.

Первое место до сих пор занимает проект мобильного торгового приложения Robinhood, собравшего 363 миллиона долларов. Согласно заявлению, сделанному Qulian Technology в воскресенье, крупнейшим инвестором в этом раунде стала компания Xinhu Zhongbao, занимающаяся недвижимостью и финансами.

Она дала знать о своих планах еще неделю назад, 27 мая, когда подала заявку в Шанхайскую фондовую биржу. В документе говорится, что компания Xinhu Zhongbao инвестирует в Qulian Technology 1.23 миллиарда юаней (192 миллиона долларов) в два этапа: 17 миллионов будут направлены в уставной капитал компании, а 175 миллионов — в выпуск новых акций.

За это компания Xinhu Zhongbao получит 49% акций Qulian Technology. Qulian Technology основана в 2016 году и преимущественно занимается разработкой корпоративных решений, основанных на собственном блокчейне Hyperchain.

Согласно итогам аудита, проведенного компанией Xinhu Zhongbao, в 2017 году, доход Qulian Technology составил 281 тысячу долларов, а чистые потери — 2.34 миллиона долларов. Саму компанию оценили в 234 миллиона.

Примечательно, что в апреле 2018 Xinhu Zhongbao купила небольшое количество акций Qulian и тогда инвестор оценил компанию всего в 78 миллионов долларов.

Троекратный рост стоимости компании всего за два месяца привлек внимание финансовых регуляторов Китая, которые в письменном запросе потребовали у ведущего инвестора объяснить столь существенный рост стоимости компании. "Данная оценка, основанная на всеобъемлющем анализе Qulian Technology, производилась нашей компанией, а также другими соинвесторами.

Однако существует риск несоответствия между доходами и стоимостью Qulian Technology", — говорится в ответе Xinhu Zhongbao.