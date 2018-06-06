Продюсер Федор Бондарчук с бизнесменами Леонидом Богуславским и Александром Чистяковым запускает краудфандинговую блокчейн-платформу Cinemico для сбора инвестиций в производство фильмов.
Платформа позволит взаимодействовать кинокомпаниям и продюсерам с инвесторами, а также предоставит возможность зрителям выступать соинвесторами кино.
Кинокомпания, которая будет сотрудничать с Cinemico, передаёт проекту права (или их часть) на будущий фильм, а инвесторы вкладываются в проект, взамен получая токены (цифровой аналог части прав на фильм).
"Если кино приносит в прокате прибыль, она распределяется между держателями токенов в соответствии с размером инвестиций. Если же фильм провалится, инвестиции вернутся вкладчику – эти риски страхуют международные страховые компании.
Если необходимую для фильма сумму собрать не удается, средства возвращаются инвесторам",– говорится в описании проекта. Первым проектом станет "Притяжение-2", за ним может последовать новый проект студии "Тритэ" Никиты Михалкова.
Предполагается, что в первые годы платформа будет работать с проектами крупных компаний, где уже сформирована как минимум половина бюджета и готов сценарий. Как правило, это будут сиквелы популярных картин, поскольку для них легче рассчитать кассовые сборы и прибыль.
Изначально платформа будет отдавать предпочтение работе с проектами крупных компаний, где уже сформировано 50% бюджета и готов сценарий – это сиквелы популярных фильмов: для них легче рассчитать кассовые сборы и прибыль. Презентация платформы состоится 7 июня на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи.
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