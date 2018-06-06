Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) открыла в своем штатном расписании новую должность - криптовалютного советника.
Название должности "Помощник руководителя подразделения корпоративных финансов и старший советник по цифровым активам и инновациям директора подразделения Билла Хинмана".
На этот пост назначена Валери Щепаник, которая ранее являлась руководителем рабочей группы SEC по надзору за ценными бумагами и около года она уже работала с проектами первичного размещения токенов (ICO).
По результатам работы она заявила, что для развития проектов ICO необходимо поставить на первое место защиту инвесторов. Именно по подозрениям в недостаточной защите прав инвесторов недавно Комиссия закрыла ICO под названием Titanium Blockchain Infrastructure Services, привлекшее $21 млн.
Помимо этой должности Щепаник также возглавляет рабочую группу SEC по технологии распределенного реестра и обладает знаниями в области криптовалют. Теперь SEC намерена увеличить использование ее опыта в и знаний.
Бывший федеральный прокурор Минюста США и член совета директоров Coinbase Кэтрин Хон (Kathryn Haun) недавно заявила, что на введение регулирования криптовалют и блокчейна потребуются годы: "Мы не хотим, чтобы регулирование шло впереди понимания".
Она считает, что по причине инновационного характера блокчейна и криптовалют любое непроработанное и скоропалительное регулирование может быстро потерять актуальность.
Глава SEC Джей Клейтон и другие регуляторы поддержали эту мысль, подчеркнув, что не хотят вводить необдуманные меры регулирования, мешающие инновациям. Однако некоторые наблюдатели рынка ожидают, что именно регулирование станет катализатором рыночного ралли в этом году.
Украинские политики не исключают, что президент страны Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.
Украинские политики не исключают, что президент страны Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.
Открыть огонь, если возникнет опасность, пообещал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.
Об итогах ПМЭФ-2018, о том, что происходит с суверенитетом России, и о пресловутом "деле Скрипалей" "Правде.Ру" рассказал депутат Госдумы Евгений Федоров.