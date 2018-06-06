Новый советник в комиссии по ценным бумагам США

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) открыла в своем штатном расписании новую должность - криптовалютного советника.

Название должности "Помощник руководителя подразделения корпоративных финансов и старший советник по цифровым активам и инновациям директора подразделения Билла Хинмана".

На этот пост назначена Валери Щепаник, которая ранее являлась руководителем рабочей группы SEC по надзору за ценными бумагами и около года она уже работала с проектами первичного размещения токенов (ICO).

По результатам работы она заявила, что для развития проектов ICO необходимо поставить на первое место защиту инвесторов. Именно по подозрениям в недостаточной защите прав инвесторов недавно Комиссия закрыла ICO под названием Titanium Blockchain Infrastructure Services, привлекшее $21 млн.

Помимо этой должности Щепаник также возглавляет рабочую группу SEC по технологии распределенного реестра и обладает знаниями в области криптовалют. Теперь SEC намерена увеличить использование ее опыта в и знаний.

Бывший федеральный прокурор Минюста США и член совета директоров Coinbase Кэтрин Хон (Kathryn Haun) недавно заявила, что на введение регулирования криптовалют и блокчейна потребуются годы: "Мы не хотим, чтобы регулирование шло впереди понимания".

Она считает, что по причине инновационного характера блокчейна и криптовалют любое непроработанное и скоропалительное регулирование может быстро потерять актуальность.

Глава SEC Джей Клейтон и другие регуляторы поддержали эту мысль, подчеркнув, что не хотят вводить необдуманные меры регулирования, мешающие инновациям. Однако некоторые наблюдатели рынка ожидают, что именно регулирование станет катализатором рыночного ралли в этом году.