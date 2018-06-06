Разработчики опасаются контроля GitHub

Продажа сервиса GitHub гиганту отрасли компании Microsoft за $7.5 млрд вызвала негативную реакцию у криптовалютного сообщества, и многие разработчики покидают портал.

Площадка была и пока еще остается местом, где многие разработчики биткоина могут обмениваться идеями и обсуждать свои коды.

Вероятность передачи GitHub под корпоративное управление после ее покупки Microsoft не нашла понимания и вызвала негодования — многие из них призывают найти другое место для дальнейшей работы.

Свое мнение об отказе от GitHub высказал глава разработки Bitcoin Core Владимир Ван дер Лаан (Vladimir J. van der Laan) в своем Twitter: "Да! Спешить конечно не стоит, но я думаю, что это начало долгого и болезненного пути к забвению, как это было с CodePlex".

Поясняю: многие разработчики, работающие с биткоином, и раньше переходили на более независимые площадки. Слухи по продаже GitHub компании Microsoft и вовсе ускорят этот процесс". GitHub всегда стремился оставаться независимым и даже планировал выйти на IPO в 2017 году.

С тех пор как генеральный директор и сооснователь компании Крис Ванстрас (Chris Wanstrath) покинул пост в августе 2017 года, другие руководители GitHub не смогли найти ему замену.

В качестве альтернативной площадки, разработчики рассматривают конкурирующий сервис GitLab, который уже сообщил о том, что не справляется с числом мигрирующих на его платформу проектов, так как их число за последние несколько дней увеличилось в 10 раз.

"Мы работаем над увеличением пропускной способности нашего сервиса, чтобы удовлетворить возросшую активность", — заявил представитель GitLab.