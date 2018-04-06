Аризона разрешила хранить данные на блокчейне

Губернатор штата Аризона Дагом Дьюси (Doug Ducey) подписал закон, в соответствии с которым компании штата теперь могут хранить и обмениваться данными в блокчейне. Закон уже вступил в силу.

Законопроект, впервые представленный депутатом Джеффом Уиннингером (Jeff Weninger), вносит поправки в пересмотренный свод законов Аризоны, признавая юридическую силу данных, записанных и хранящихся в системах, использующих технологию блокчейна.

Палата представителей Аризоны одобрила этот законопроект через 8 дней после того, как он был вынесен на рассмотрение, а Сенат штата – еще через месяц. Сенат единогласно выступил за принятие закона, тогда как в Палате представителей были те, кто проголосовал против или воздержался.

Закон был принят через год после того, как в Аризоне подписи в блокчейне и использование "умных контрактов" официально были признаны имеющими юридическую силу.

Тот законопроект также был подписан губернатором Дьюси. Новый закон был принят на фоне повышенного интереса к блокчейн-приложениям в правительствах штатов США. В июле 2017 года в штате Делавэр были приняты поправки к закону, которые разрешают торговлю акциями в блокчейне.

Они стали частью другой серии поправок, которые придавали юридическую силу записям в блокчейне. Аналогичный законопроект был вынесен на рассмотрение в штате Флорида в начале этого года – в случае принятия, блокчейн и умные контракты станут юридически признаваемыми методами хранения и обработки данных.

Кроме того, в конце прошлого года законодатель в Нью-Йорке предложил четыре законопроекта в попытке подтолкнуть исследования в области возможного применения блокчейна правительством штата.