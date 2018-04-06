В Москве недалеко от Курского вокзала открылся обменник биткоинов "Сберкоин". Офис оформлен в "фирменных" цветах Сбербанка - белом и зеленом.
По словам представителя компании по публичным вопросам Алексея Иванова, комиссия обменника составляет 15%. "На данный момент законодательство не имеет норм, которые бы запрещали использование биткоина в различных сделках.
Купля и продажа их, соответственно, не является наказуемой и не нарушает Гражданский кодекс. Все наши действия подпадают под ГК и никак не запрещены.
По законодательству, мы работаем в соответствии с нормами по обменным пунктам", – рассказал он. Компания представляет собой один офис и работает только с биткоинами, однако в дальнейшем планирует расширить географию и список криптовалют для обмена.
Обмен возможен только за наличные и воспользоваться обменником можно только лично, онлайн-обмен не поддерживается.
Для осуществления операции с биткоинами достаточно предъявить паспорт или права, после чего заключается договор и выдается пластиковая карта с адресом кошелька и "закрытый ключ", известный только клиенту и "Сберкоину". За первые три дня работы обменника в нем была совершена только одна операция.
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