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Источник Правда.Ру

Японскую криптовалютную биржу Coincheck продают за $33,6 млн

Экономика » Криптовалюты

Японский онлайн-брокер Monex Group Inc покупает криптовалютную биржу Coincheck Inc за $33,6 млн (3,6 миллиарда йен). 

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После закрытия сделки, которое ожидается 16 апреля, генеральным директором Coincheck станет нынешний управляющий директор и старший исполнительный директор Monex Кацуя Тошихико (Toshihiko Katsuya). Одновременно,  генеральный директор и главный операционный директор Coincheck перейдут на должности исполнительных директоров компании.

Сделка позволит Monex получить доступ к торговой платформе и клиентской базе Coincheck. Бумаги брокерской компании после сообщения о сделке поднялись в стоимости на Токийской фондовой бирже на 20%.

Японская криптовалютная биржа Coincheck печально известна в связи с хакерским взломом 26 января, когда пострадало около 260 тыс. клиентов и было выведено виртуальной валюты на сумму около $530 млн. Криптобиржа частично компенсировала потери клиентов.

После инцидента с криптобиржей Coincheck в январе Японское агентство финансовых услуг ужесточило стандарты в цифровой денежной индустрии страны.

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