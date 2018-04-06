Японскую криптовалютную биржу Coincheck продают за $33,6 млн

Японский онлайн-брокер Monex Group Inc покупает криптовалютную биржу Coincheck Inc за $33,6 млн (3,6 миллиарда йен).

После закрытия сделки, которое ожидается 16 апреля, генеральным директором Coincheck станет нынешний управляющий директор и старший исполнительный директор Monex Кацуя Тошихико (Toshihiko Katsuya). Одновременно, генеральный директор и главный операционный директор Coincheck перейдут на должности исполнительных директоров компании.

Сделка позволит Monex получить доступ к торговой платформе и клиентской базе Coincheck. Бумаги брокерской компании после сообщения о сделке поднялись в стоимости на Токийской фондовой бирже на 20%.

Японская криптовалютная биржа Coincheck печально известна в связи с хакерским взломом 26 января, когда пострадало около 260 тыс. клиентов и было выведено виртуальной валюты на сумму около $530 млн. Криптобиржа частично компенсировала потери клиентов.

После инцидента с криптобиржей Coincheck в январе Японское агентство финансовых услуг ужесточило стандарты в цифровой денежной индустрии страны.