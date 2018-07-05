Индийская криптовалютная биржа Zebpay с 4 июля приостановила работу с рупией из-за Центрального банка Индии, не отменившего решение о запрете на предоставление банковских услуг криптовалютным компаниям.
Соответствующее сообщение платформа обнародовала в соцсети Twitter. Как сообщает криптобиржа взносы и снятия средств в индийской рупии будут недоступны до изменения позиции ЦБ.
3 июля Верховный суд Индии отказался наложить ограничение на решение Резервного банка Индии. В результате 5 июля вступят в силу санкции в отношении криптовалютной деятельности компаний. Напомним, 5 апреля регулятор запретил финансовым учреждениям страны предоставлять услуги криптовалютным компаниям. На исполнение данного решения он отвел 3 месяца.
Следующее слушание, в ходе которого криптовалютное сообщество Индии попытается опротестовать решение регулятора намечено на 20 июля.
Zebpay - это криптовалютная биржа, ориентированная преимущественно на индийских пользователей, включая тех, кто практически ничего не понимает в криптовалютах. Помимо их покупки и продажи площадка предлагает удобный кошелек, на котором гарантирует безопасное хранение приобретенных токенов.
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