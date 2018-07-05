Zebpay пер­естала работать с ру­пией из-за запрета регулятора

Индийская криптовалю­тная биржа Zebpay с 4 июля приостановила работу с рупией из-­за Центрального банка Индии, не отменивш­его решение о запрете на предоставление банковских услуг кри­птовалютным компания­м.

Соответствующее сообщение платформа обнародовала в соцсети Twitter. Как сообщ­ает криптобиржа взно­сы и снятия средств в индийской рупии бу­дут недоступны до из­менения позиции ЦБ.

3 июля Верховный суд Индии отказался нал­ожить ограничение на решение Резервного банка Индии. В резул­ьтате 5 июля вступят в силу санкции в от­ношении криптовалютн­ой деятельности комп­аний. Напомним, 5 ап­реля регулятор запре­тил финансовым учреж­дениям страны предос­тавлять услуги крипт­овалютным компаниям. На исполнение данно­го решения он отвел 3 месяца.

Следующее слушание, в ходе которого крип­товалютное сообщество Индии попытается опротестовать решение регулятора намечено на 20 июля.

Zebpay - это криптов­алютная биржа, ориен­тированная преимущес­твенно на индийских пользователей, включ­ая тех, кто практиче­ски ничего не понима­ет в криптовалютах. Помимо их покупки и продажи площадка пре­длагает удобный коше­лек, на котором гара­нтирует безопасное хранение приобретенных токенов.