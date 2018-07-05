Парламент Мальты утвердил три законопроекта, направленных на регулирование криптовалют и блокчейна.
Таким образом Мальта стала первым государством, которое представило надежную правовую основу для цифровой индустрии.
Как сообщает издание Malta Today были приняты "Закон о цифровых инновациях", "Акт о инновационных технологиях, договоренностях и сервисах" и "Акт о виртуальных финансовых активах".
Парламентский секретарь по цифровой экономике Сильвио Шембри отметил: "Благодаря инновациям Мальта быстро становится пионером в области экономических инноваций, чтобы укрепить свою экономику за счет создания новой экономической ниши. Это приводит к тому, что другие крупные страны последуют за Мальтой".
"Я настроен оптимистично, что компании выберут Мальту, которая обеспечивает стабильность для ведения бизнеса, и это в конечном итоге приведет к дальнейшему экономическому росту", — отметил Шембри.
На Мальте уже разместили свои представительства такие крупные торговые площадки, как OKEx, Binance и BitBay. Компании позитивно относятся к лояльному регулированию крипторынка в стране.
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