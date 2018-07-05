Чиновники Британии: блокчейн надо использовать

Министр жилищного строительства Великобритании Эдди Хьюз опубликовал отчет о блочейне, призвав правительство "продемонстрировать лидерство", сделав технологию и ее преимущества приоритетными.

В докладе "Unlocking Blockchain" содержится несколько ключевых предложений, где предлагается использовать стандарты, которые в настоящее время применяются в государственных проектах в Эстонии, и которыми, по его мнению органам власти следует пользоваться дома.

"Государство должно сосредоточить свое внимание на использовании блокчейн, чтобы обеспечить социальную свободу, повысить эффективность и восстановить доверие общества", — резюмирует Хьюз.

"Государству не должно быть позволено использовать такую ​​технологию, чтобы вторгаться в жизнь людей, — а скорее технология должна использоваться для расширения возможностей отдельных лиц в их необходимых действиях с государством".

Хотя правительство подтвердило, что в последние месяцы оно изучает потенциал блокчейна, остается неясным, насколько законодатели заинтересованы в использовании децентрализованной технологии.

"Офис кабинета министров и правительственная цифровая служба исследуют потенциал [вариантов использования] распределенных книг / блокчейна совместно с отделами и государственными органами для будущих испытаний и доказательств концепций с целью повышения эффективности и поддержки трансформации", — такой официальный ответ получил Хьюз на свой мартовский запрос.

В продолжение, Хьюз предложил "долгосрочную" экономическую задачу с использованием блокчейна в правительственных ведомствах, цель которой — сберечь один процент — около 8 миллиардов фунтов стерлингов (10,56 миллиарда долларов).

В докладе также дается дополнительная ссылка на так называемую "распределенную регистрационную технологию" (DLT), использование которой по словам Хьюза, следует расширить, включив в нее и другие ключевые новые технологии, такие как ИИ, когда есть возможность конвергенции.

В целях координации судебных разбирательств страна должна иметь "Chief Blockchain Officer", — сообщается в докладе.﻿