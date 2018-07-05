Microsoft Taiwan, Digital China и Hot Cool развивают блокчейн

Microsoft Taiwan, Digital China и Hot Cool составили альянс для применения технологии блокчейна по оптимизации управления финансами, электронной торговлей и индустрией развлечений в стране.

Генеральный директор Microsoft Taiwan Сан Цзикан считает, что проект Microsoft Azure может улучшить вычислительную мощность и безопасность цифровых блокчейн-сервисов Digital China.

Он сказал: "Тайвань обладает первоклассными инженерными и техническими кадрами, и их инновационное мышление нельзя недооценивать. В то же время в стране хорошая производственная и научно-исследовательская база и отличное географическое положение с превосходными условиями для разработки приложений блокчейна".

Основатель Digital China Сан Ютао активно изучает технологию блокчейна с 2014 года. Он считает, что блокчейн необходимо объединить с Интернетом вещей, биометрией и искусственным интеллектом. В этом взаимодействии он видит оптимизацию бизнес-возможностей на тайваньском рынке.

Генеральный директор компании Hot Cool У Цзифу говорит, что заключенное партнерство представляет лучшую модель будущих решений на основе технологии блокчейна. Его компания занимается предоставлением услуг облачных сервисов, выступая в качестве посредника между корпоративными и публичными облачными провайдерами.

Цзифу считает, что технология блокчейна от компании Digital China, облачные сервисы Microsoft Azure и услуги Hot Cool должны сформировать востребованный проект.

Microsoft также недавно заключил в договор о сотрудничестве с компанией Ernst&Young для развития блокчейн-платформы по учету авторских прав на контент.