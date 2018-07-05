Microsoft Taiwan, Digital China и Hot Cool составили альянс для применения технологии блокчейна по оптимизации управления финансами, электронной торговлей и индустрией развлечений в стране.
Генеральный директор Microsoft Taiwan Сан Цзикан считает, что проект Microsoft Azure может улучшить вычислительную мощность и безопасность цифровых блокчейн-сервисов Digital China.
Он сказал: "Тайвань обладает первоклассными инженерными и техническими кадрами, и их инновационное мышление нельзя недооценивать. В то же время в стране хорошая производственная и научно-исследовательская база и отличное географическое положение с превосходными условиями для разработки приложений блокчейна".
Основатель Digital China Сан Ютао активно изучает технологию блокчейна с 2014 года. Он считает, что блокчейн необходимо объединить с Интернетом вещей, биометрией и искусственным интеллектом. В этом взаимодействии он видит оптимизацию бизнес-возможностей на тайваньском рынке.
Генеральный директор компании Hot Cool У Цзифу говорит, что заключенное партнерство представляет лучшую модель будущих решений на основе технологии блокчейна. Его компания занимается предоставлением услуг облачных сервисов, выступая в качестве посредника между корпоративными и публичными облачными провайдерами.
Цзифу считает, что технология блокчейна от компании Digital China, облачные сервисы Microsoft Azure и услуги Hot Cool должны сформировать востребованный проект.
Microsoft также недавно заключил в договор о сотрудничестве с компанией Ernst&Young для развития блокчейн-платформы по учету авторских прав на контент.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области, по-видимому, хочет снова влиться в политическую жизнь родного государства.
Футбольные болельщики всего мира открывают для себя real Russia, а иноСМИ делятся их впечатлениями о России. В целом, рассказы для нас комплиментарны, но...