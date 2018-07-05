Узбекистан отнес криптовалюту в зону госинтересов

Уполномоченным органом в сфере внедрения и развития цифровой экономики в Узбекистане стало Национальное агентство проектного управления (НАПУ), которое будет определять, в каких сферы необходимо внедрять технологию блокчейна, а также проводить экспертизу проектов.

Такое решение утверждено президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в подписанном им постановлении «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан».

Страна будет целенаправленно заниматься развитием и внедрением технологии блокчейна, криптовалютных активов и майнинга. С 1 октября 2018 года вводится новый порядок, который подразумевает что деятельность в области оборота криптовалютных активов, включая создание криптовалютных бирж, подлежит лицензированию в НАПУ.

НАПУ и Мининфокому поручено в 2018-2020 годы реализовать программу по развитию технологии блокчейна в Узбекистане, которая предусматривает внедрение и развитие деятельности в области оборота криптовалютных активов, создание правовых основ для куплю-продажи криптовалюты, в том числе на локальных и международных криптовалютных биржах.

НАПУ получает долю в уставном фонде дирекции MUIC, а в течение трех месяцев «Узбекэнерго» и «Узбекгидроэнерго» должны разработать и внести предложение по запуску пилотного проекта по майнингу.

НАПУ и Мининфокому поручено в течение месяца разработать и внести предложения по созданию условий для развития деятельности по криптовалютным активам, до 1 января разработать и внести проект закона «О цифровой экономике и технологии блокчейна».

В этом законе будут основные понятия технологии блокчейна и принципы функционирования, полномочия госорганов в сфере блокчейна, меры ответственности за использование блокчейна в незаконных целях. Также в течение двух месяцев подготовят положение о лицензировании деятельности по криптовалютным активам.

В рамках этой программы с 1 января 2021 года предусмотрено внедрение блокчейна в работу госорганов, государственных закупок, оказания госуслуг, верификации сведений о личности, ведение государственных реестров, классификаторов и иных баз данных, систему корпоративного управления крупных коммерческих организаций с государственной долей в уставе, клиринговые операции, при проведении платежей, торговом финансировании, а также кредитах.

Технологию блокчейна внедрят в работу государственных органов, узаконят все криптовалютные активы и процессы их купли продажи, начнут готовить кадры по блокчейну и запустят пилотный проект по майнингу.

Оборот криптовалютных активов будет регламентироваться специальными нормативно-правовыми актами. Операции, связанные с этим оборотом, не будут облагаются налогом, а полученные доходы не включаются в налогооблагаемую базу. Кроме того, в постановлении указывается, что на валютные операции, связанные с оборотом криптовалюты, проводимые лицами, получившими соответствующую лицензию, не распространяются нормы закона о валютном регулировании.

Документом определено, что для дальнейшего совершенствования системы государственного управления, создания условий для внедрения и развития цифровой экономики, улучшения инвестиционной среды, определены важнейшие задачи развития цифровой экономики.

Это и внедрение и развитие деятельности в области оборота криптовалютных активов, включая майнинг, смарт-контракты, а также технологии блокчейна для диверсификации различных форм инвестиционной и предпринимательской деятельности, подготовка квалифицированных кадров в сфере разработки и использования технологии блокчейна, обладающих практическими навыками работы с использованием современных ИКТ.

А также всестороннее развитие сотрудничества с международными и зарубежными организациями в сфере деятельности по криптовалютным активам и технологии блокчейна, привлечение зарубежных специалистов в сфере технологии блокчейна для совместной реализации проектов в цифровой экономике. Кроме того, это создание необходимой правовой базы для внедрения технологии блокчейна с учетом передового опыта зарубежных стран, обеспечение тесного взаимодействия государства и частного бизнеса в сфере внедрения технологий для дальнейшего развития цифровой экономики.