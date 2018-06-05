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Американская криптобиржа Coinbase открывает филиал в Японии

Экономика » Криптовалюты

Американская криптобиржа Coinbase объявила об открытии филиала в Японии. Новое отделение будет заниматься вопросом экспансии платформы на территории государства.

Американская криптобиржа Coinbase открывает филиал в Японии. 387741.jpeg

Как отмечается в блоге криптобиржи, "как и на других рынках, мы планируем принять взвешенный подход к нашему внедрению в Японии, что означает совместную 

работу с японским регулятором FSA для обеспечения соответствия местным законам на каждом этапе".

Coinbase Japan возглавит бывший операционный директор компании Money Design и  действующий член правления Японской финтех-ассоциации Нао Китазава.

Компания Money Design примечательна тем, что помогала создавать автоматизированные платформы для инвестиций в Японии. До Money Design Нао работал в Morgan Stanley Japan. Он также провел несколько лет в качестве члена международной юридической фирмы, занимаясь делами, связанными с финансами и недвижимостью в Японии и Нью-Йорке. 

После регистрации компании в FSA услуги Coinbase, доступные японским клиентам, будут переведены на японский язык для упрощения использования.  

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