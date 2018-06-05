Отец El Petro: "нужно было сделать срочно и, как всегда почти бесплатно"

В программе "КриптоПравда" ведущий Тимур Аитов и Федор Богородский, генеральный директор компании "Аэротрейдинг," компании - консалтера, которая позволила внедрить в Венесэуле государственную криптовалюту El Petro.
О создании, внедрении и работе первой государственной криптовалюты смотрите в эфире Правда.Ру.
В падении малайзийского Boeing правительство России не виновато, утверждает чешский специалист.
В падении малайзийского Boeing правительство России не виновато, утверждает чешский специалист.
В падении малайзийского Boeing правительство России не виновато, утверждает чешский специалист.
За прошедший год редакция газеты The Washington Post полностью игнорировала участие США в операции по осаде Йемена. В тех бомбардировках и в результате последующего массового голода погибло более 15 тысяч мирных жителей и около миллиона человек заболело холерой