Криптогорода уже не фантастика

Город Агнес-Вьюс на побережье Австралии стал первым местом в стране, где можно приобрести товары и услуги за криптовалюту — таким образом администрация курорта, где проживают всего 200 человек, планируют привлечь к себе туристов и блокчейн-специалистов.

Более 30 местных компаний, включая владельцев жилья, туроператоров, владельцев ресторанов и пабов принимают к оплате биткоин, биткэш, лайткоин, эфир и NEM.

"Добро пожаловать в Агнес-Вьюс, первый в Австралии криптовалютный город", — написано при въезде в город.

Идея его создания возникла у местного агента по недвижимости Гордона Кристиана, а её реализации способствовало заявление Международного аэропорта Брисбена (BNE), расположенного в пяти часах езды от Агнес-Вьюс, о сотрудничестве с платформой TravelbyBit, в рамках которого путешественники имеют возможность расплачиваться криптовалютами за услуги внутри аэропорта.

Инициативу создания цифрового города поддержали около тридцати компаний, в том числе местный бар и туроператор.

Теперь все они принимают к оплате криптовалюты через приложение TravelbyBit. По мнению криптоэнтузиастов, повсеместное внедрение криптовалют сильно упростит жизнь туристам — путешественники перестанут искать банкоматы и значительно сэкономят, не прибегая к услугам местных обменных пунктов и менял.

Европа не отстаёт от антиподов: в словенской столице Любляна появился так называемый город Биткоина — торговый и складской комплекс BTC City площадью 475 000 квадратных метров, в 500 магазинах которого можно расплатиться криптовалютой.

Он расположен в северо-восточной части города и состоит из нескольких десятков зданий. На территории комплекса расположены отель, спортивный комплекс, казино, кинотеатр, аквапарк, бизнес-центр, а также криптоматы и "самая большая установка для майнинга в Словении".

Все покупки в комплексе осуществляются через систему транзакций Elipay. BTC City уже посетил премьер-министр Словении Миро Керар, который открыл там международную конференцию Beyond 4.0, посвященную цифровому обществу и технологии блокчейна, а также расплатился криптовалютой за кофе в одном из магазинов комплекса.

"BTC City — экосистема для бизнеса на базе новейших технологических решениях, в том числе блокчейна, искусственного интеллекта и криптовалют", — пояснил автор проекта -финтех-стартап Eligma.

"BTC City создаст открытое общество, которое позволит пользователям строить и развивать свою бизнес-среду в соответствии со своими пожеланиями, потребностями и операционной политикой, основанной на криптовалюте", — сообщает администрация "города".

Развитие BTC City является важным шагом на пути к реализации ориентированной на открытость стратегии принятия биткоина, предоставляющей своим клиентам и деловым партнерам свободу и выбор в отношении их покупок с использованием новых форм оплаты.