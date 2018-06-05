РЖД переводит договорную работу на блокчейн

РЖД заявила о намерении приступить к практическому использованию блокчейн-платформ в своей работе в ближайшее время - технология распределенного реестра может использоваться не только для формирования баз данных клиентов, но и для логистических целей.

Евгений Чаркин директор департамента по информационным технологиям РЖД сказал: "Компания сможет приступить к операциям с цифровыми деньгами, но это произойдет только после принятия соответствующей нормативно-правовой базы".

Он отметил, что блокчейн будет использоваться госкомпанией - в первую очередь при заключении контрактов. Ежемесячно РЖД может заключать до 5 тысяч смарт-контрактов со своими партнерами.

Такая форма взаимодействия с контрагентами позволит не только автоматизировать, но и значительно ускорить процесс ведения договорных отношений, а также снизит стоимость их администрирования.

Впервые идея о запуске цифровых сервисов была озвучена РЖД в марте этого года. Приобретение железнодорожных билетов за криптовалюту сдерживает помимо отсутствия нормативного права отсутствие инфраструктуры расчетов.

В России пока нет сервисов и платформ, позволяющих напрямую покупать билеты на железнодорожный транспорт за криптовалюту, так как цифровые деньги не являются полноценным платежным средством в нашей стране.

В Европе есть такие сервисы, как Destinia, которые позволяют покупать железнодорожные билеты за криптовалюту в Испании, Бельгии, Италии и многих других европейских странах. Однако, операторы железных дорог еще ни в одной стране не принимают оплату в криптовалютах.