В Петербурге суд отменил решение о блокировке сайта о крипты

Городской суд Санкт-Петербурга отменил решение районного суда о признании информации о криптовалютах, размещенной на сайте Bitcoininfo.ru, запрещенной к рассмотрению.

Ранее Верховный суд России направил на апелляционное рассмотрение жалобу на решение о блокировке сайта Bitcoininfo.ru, публиковавшего новости о криптовалютах, на рассмотрение Санкт-Петербургского городского суда.

Сама история началась в июле 2016 года, когда Выборгский суд Санкт-Петербурга по требованию прокурора принял решение о блокировке сайта в отсутствие владельцев ресурса на заседании.

Владелец попытался обжаловать решение в Санкт-Петербургском городском суде, но тот отказался рассматривать жалобу. В результате чего решение о блокировке сайта вступило в законную силу.

Согласно материалам дела, прокуратура выдвинула требование о блокировке сайта в связи с содержанием на нем информации о криптовалютах, которые "не поддаются государственному контролю, способствуют росту теневой экономики и не имеют определенных потребительских свойств".

Как отмечал ранее в СМИ представитель владельцев сайта Саркис Дарбинян, по заявлениям прокуратуры Санкт-Петербурга заблокировано около 100 сайтов, посвященных криптовалютам.

"Рассмотрение заявлений прокуратуры на практике происходит без привлечения владельцев сайтов, им предварительно не направляются требования об удалении запрещенной информации, а городской суд после фактической блокировки сайтов отказывается принимать апелляционные жалобы, поэтому сегодняшнее решение Верховного суда должно изменить ситуацию", - говорил Дарбинян.