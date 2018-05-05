Китай представил свой первый микрочип для облачных вычислений

3 мая в Шанхае Китайская академия наук представила первый китайский микрочип с искусственным интеллектом для облачных вычислений. Чип разработан компанией Cambricon Technology и обозначается как MLU100.

Он работает с большим количеством информации с высокой точностью. В частности, микрочип демонстрирует выдающиеся показатели в поиске по голосу или изображениям, сообщает информационное агентство Синьхуа и "Жэньминь жибао".

Большинство облачных чипов используются в облачных серверах, включая дата-центры. Это первый в КНР облачный чип, теоретическая максимальная скорость MLU100 составляет 128 триллионов вычислений в секунду.

Он имеет более сложную структуру, чем микрочипы, которые используются в обычных терминалах. Стоит отметить, что компания Cambricon Technology обладает двумя линиями продукции, терминальной и облачной.

В 2016 году компания выпустила умный терминальный процессор "Cambricon 1А", который стал первым в мире коммерческим IP-продуктом, уже широко использующимся в интеллектуальных терминалах, в том числе мобильных телефонах китайской компании "Хуавэй".

Облачный чип, главным образом, используется в облачных вычислениях, а именно в серверах и центрах обработки данных. Облачный чип MLU100 способен самостоятельно выполнять разные сложные интеллектуальные и облачные задачи, по сравнению с другими чипами, MLU100 является более мощным и сложным в разработке.