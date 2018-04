Япония сформулировала новые требования по регулированию ICO

Агентство финансовых услуг Японии (FSA) показало новые требования к процедуре проведения ICO. Об этом пишет Bloomberg. В документе изложены требования к идентификации инвесторов, предотвращению отмывания денег, отслеживанию прогресса проектов и защите держателей акций и долговых обязательств.

На этой основе Агентство финансовых услуг Японии (FSA) должно подготовить новый законодательный документ. В документе описываются принципы предоставления гарантий, например принципы отслеживания прогресса согласно white paper и определения влияния на потенциальных инвесторов.

Кроме того, в документе закрепляются определённые принципы трейдинга, идентификации клиентов, минимальные требования для листинга на биржах и запрет на инсайдерскую торговлю.

Основным отличием данного подхода от практик, принятых, например, в США, Китае и Южной Корее, является в целом позитивное отношение к ICO и отсутствие его прямой привязки к ценным бумагам.

Для проведения ICO в Японии компаниям необходимо получить регистрацию, а также предоставить точные планы своей работы и тратах. После начала продажи токенов стартапам придется отчитываться о распределении привлеченных средств, а также выплатах процентов с прибыли.

Разработкой документа занимались Такуя Хираи, член правящей Либерально-демократической партии, принимавший непосредственное участие в создании системы лицензирования бирж криптовалют в прошлом году, Юзо Кано, глава крупнейшей биржи Японии bitFlyer, а также эксперты из крупнейших банков страны: Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. и Mizuho Financial Group Inc.

Отметим, что в общем Япония не планирует привязывать токены к ценным бумагам и позитивно относится к продаже криптовалюты. В апреле прошлого года Япония стала первой страной, признавшей криптовалюты.