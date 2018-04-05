Bloomberg: Ripple платит, чтобы попасть в листинг криптобирж

Bloomberg выяснил, как криптовалюты попадают в листинг криптовалютных бирж.

Как оказалось, исполнительный директор Ripple предлагает "финансовые стимулы" для того, чтобы торговаться на крупных биржах. Так, Ripple предложила Gemini денежные средства в размере 1 миллион долларов за листинг в третьем квартале 2017 года. По данным агентства, это последовало за другими попытками Ripple заставить Gemini добавить XRP, среди которых предложение о выплате скидок и покрытие связанных расходов.

В ходе предварительных переговоров с другой криптобиржей Coinbase прошлой осенью Ripple заявила, что готова предоставить кредит более чем на 100 миллионов долларов в XRP за размещение на площадке. Coinbase мог бы вернуть кредит в XRP или долларах и криптобиржа могла бы заработать если бы токены выросли в стоимости при возврате кредита.

Gemini and Coinbase отказались от щедрого предложения.

Представитель Ripple отказался прокомментировать сотрудничество с криптобиржами, только отметил: "Мы хотим, чтобы XRP стал самым ликвидным цифровым активом, позволяющим быстрее и дешевле совершать глобальные платежи".

При этом не надо забывать, что за листинг на крупнейших фондовых биржах США компании должны платить. Например, Nasdaq Inc. может взимать ежегодные листинговые платежи в размере от 42 000 до 155 000 долларов США. При прохождении листинга компании должны удовлетворять требованиям к листингу.

Существует причина, по которой плата за регистрацию не так распространена на криптовалютном рынке, как на традиционных платформах ценных бумаг. По мнению генерального директора CoinRoutes Дейва Вайсбергера, "на рынке акций листинговые сборы всегда исторически сочетались с понятием регулирования, в то время как цифровые валюты относительно неконтролируемы".