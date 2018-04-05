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Источник Правда.Ру

Главы 2-х южнокорейских криптобирж задержаны по обвинению в хищениях

Экономика » Криптовалюты

В Южной Корее задержаны и допрошены в связи с предполагаемыми хищениями и растрате 4 руководителя из двух криптобирж.

Главы 2-х южнокорейских криптобирж задержаны по обвинению в хищениях. 385490.jpeg

Как пишут местные СМИ, одним из арестованных руководителей был генеральный директор и  соучредитель криптобиржи Coinnest Ким Ик-Хван, остальные задержанные на данный момент неизвестны.

Известно только, что задержан еще один руководитель криптовалютной биржи, а также два руководителя высшего звена. Все они были обвинены в растрате и мошенничестве. Полиция пока не указала название второй платформы обмена, которая также предположительно находится в Сеуле, но меньшая по размеру, чем Coinnest.

Прокуратура полагает, что они переводили виртуальную валюту своих клиентов на собственные счета, и добивается ордера на их арест. Прокуроры говорят, что обвиняемые вывели средства клиентов на сумму "сотни миллиардов корейских вон" (1 миллиард вон = 940 000 долларов США) на личные счета.

Чиновник добавил, что прокуроры решат, следует ли выдавать ордера на арест задержанных сотрудников криптобирж, добавив, что они планируют расследовать другие криптобиржи для выявления возможных преступлений.

Южная Корея находится на третьем месте в мире по торговле криптовалютой. Coinnest считается одной из крупнейших платформ в Южной Корее, а вместе с Coinone и Korbit возглавляет гонку за "большими двумя": Bithumb и Upbit.

Криптобиржа Coinnest была одной из трех, в которых с 12 марта следователи прокуратуры проводили проверки. 

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