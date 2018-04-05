Мексика разрабатывает блокчейн-платформу для госзакупок

Координатор Национальной цифровой стратегии Мексики Йоланда Мартинес рассказала, что власти страны уделяют большое внимание борьбе с коррупцией и специально создали для этого проект под названием Blockchain HACKMX.

Мартинес отметила, что технология позволит устранить из процесса публичных торгов "легко вводимый в заблуждение" человеческий элемент и повысить его прозрачность, поскольку блокчейн будет хранить записи процесса торгов, позволяя постфактум проводить его тщательный аудит.

Первоначально над системой, которая легла в основу проекта, работала команда выпускников университетов Мексики, выигравшая государственный конкурс разработчиков блокчейн-решений для улучшения качества госуслуг.

"С помощью блокчейн-технологии, применяемой к государственным контрактам, мы сможем узнать, заслуживает ли компания, предоставляющая услуги правительству, доверия", – сказала Мартинес на технической конференции в Халиско (Мексика). Она отметила, что блокчейн будет хранить записи процесса торгов, позволяя проводить аудит после факта. Проблема коррупции с государственными контрактами является чувствительной для Мексики.

Transparency International оценивает страну 135-й из 180 в своем Индексе восприятия коррупции. Недавний громкий скандал, в котором участвовала крупная строительная фирма в Южной Америке, предположительно направлявшая непрозрачные пожертвования на политическую кампанию президента Энрике Пены Нието, только подталкивает прогрессивных представителей властей страны к принятию мер по повышению прозрачности и доверия к институтам госвласти.

Технических подробностей о проекте Мартинес не сообщила. Но заявила, что проект в конечном итоге будет представлен общественности, а правительство будет рассматривать его как решение для государственных и местных органов власти.

Презентация под названием Blockchain HACKMX доступна на веб-сайте ООН (датируется июлем 2017 года) и описывает преимущества различных платформ, на которых потенциально может быть размещена сеть: Hyperledger Fabric, bitcoin, ethereum, Chain и NEM.

Презентация предполагает, что компьютеры, участвующие в сети, будут управляться рядом правительственных учреждений, университетов, групп гражданского общества и частных компаний.

Мексика относится к избранной группе крупных юрисдикций, разработавших четкие правила в отношении криптовалют, поскольку закон, устанавливающий позицию страны по этому вопросу, уже прошел слушание в нижней палате Сената и ожидает подписи президента.