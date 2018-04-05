Мир получит криптосмартфоны Finney

Дочернее предприятие крупнейшей компании Тайваня Foxconn Technology Group, выпускающей популярные высокотехнологические изделия, и стартап Sirin Labs пришли к соглашению о совместном производстве криптосмартфона Finney.

По словам главы Sirin Labs Моше Хогега (Moshe Hogeg) если ориентироваться на текущий пользовательский уровень знаний о криптовалютах, то "масс-маркет никогда не получит ее (криптовалюту в пользование - "Правда.Ру"), а у моей мамы нет никаких шансов узнать, что такое биткоин, хотя она и сообразительная".

В Sirin Labs надеются вывести Finney на мировой рынок и продавать лицензию на его выпуск нескольким производителям смартфонов, что может снизить цену на устройство с $1000 до $200. Так, например, переговоры уже провели с китайской телекоммуникационной компанией Huawei Technologies.

В декабре стартап привлек $157 млн инвестиций в ходе ICO. Предзаказы сделаны на 25 тысяч устройств, однако цель Sirin Labs — продать в этом году 100 тысяч или даже миллионы криптосмартфонов через 8 новых магазинов и при этом опередить конкурентов.

Среди них разработчики криптосмартфона Zippie из числа бывших сотрудников Nokia и Jolla. А также ирландская компания Embedded Downloads в партнерстве с индийской VVDN, которые готовятся представить публике криптокоммуникатор BitVault.

Foxconn публичный бренд тайваньской фирмы Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (основана в 1974 году), на предприятиях которой работает свыше миллиона человек (более 700 тыс. на Тайване). Крупнейший в мире контрактный производитель электроники, комплектующих (разъёмов и корпусов), осуществляет сборку высокотехнологичной продукции для других компаний.

Входит в десятку крупнейших работодателей в мире. BlockShield - запатентованная технология SIRIN LABS, которая защищает криптографический кошелек от "холодного хранения" аппаратного обеспечения и охраняет целостность транзакций.

BlockShield состоит из нескольких встроенных функций защиты: надежного отображения, скрытия IP-адресов, рандомизации MAC-адресов и физического переключателя безопасности. Устройства FINNEY являются многослойными кибер-защищенными, от аппаратной и низкоуровневой ОС до прикладного уровня.

Защита кибербезопасности SIRIN LABS разрабатывается на основе системы предупреждения вторжений (IPS), основанной на поведенческом и машинное обучении, для активной защиты кибербезопасности.