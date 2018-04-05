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Источник Правда.Ру

Bitmain открыл предзаказ на ASIC-майнеры для Эфириума

Экономика » Криптовалюты

Китайский производитель майнеров Bitmain открыл предзаказ на первую партию ASIC-майнеров для Эфириума - Antminer E3. Первые покупатели получат товар во второй половине июля этого года.

Bitmain открыл предзаказ на ASIC-майнеры для Эфириума. 385464.jpeg

Характеристики оборудования практически соответствуют объявленным в феврале:Antminer E3 Batch 1; алгоритм хэширования - Ethash; ожидаемый хэшрейт - 180 Мх/с; энергопотребление - 800 Вт; цена оказалась ниже объявленной и составила 800 USD. 

Как отмечают специалисты, очень странным выглядит то, что энергоэффективность будущего ASIC от Bitmain оказалась значительно хуже, чем у современных GPU. Так, 6 видеокарт на базе AMD Radeon RX 580 и Nvidia GTX 1070 на 180 Мх/с хэшрейта потребляют около 600 Вт мощности (без учета платформы), в то время как Antminer E3 будет потреблять 800 Вт, проигрывая видеокартам почти треть. Обычно же появление ASIC-чипов наоборот в десятки и сотни раз уменьшает энергопотребление на единицу хэшрейта.

С другой стороны, по текущим розничным ценам ферма из шести указанных GPU стоит около $3000, то есть примерно втрое дороже Antminer E3, к цене которого необходимо добавить стоимость блока питания и доставки. 

"Чипы Antminer E3 сделаны, скорее всего, на техпроцессе 16 НМ, что не дает выигрыша в энергопотреблении по сравнению с 12-14 НМ чипами в видеокартах. Себестоимость 16 НИ чипов сравнительно небольшая, потому сейчас Bitmain может выпускать на рынок майнеры по цене ниже 1000$. Возможно, это сделано, чтобы потеснить с рынка производителей видеокарт.Окупаемость устройства под большим вопросом - добыча Ethereum составляет около 220 дней (без учета повышения сложности и курса).

Про альтернативные монеты на алгоритме Ethash даже и не стоит говорить. После новогоднего ралли на рынке и последующего падения, фермеры стали считать деньги гораздо лучше. На мой взгляд, спрос на эти майнеры будет небольшим", - такое мнение высказал Виктор Лопунов финансовый директор проекта Markscheider, занимающегося производством российских майнеров. 

Пока в России, к сожалению, не представлено аналогов ASIC-чипов для алгоритма Ethash. Имеющиеся разработки, например, у того же Markscheider касаются только алгоритма SHA-256.

Тем не менее, перспективы окупаемости Antminer E3 даже по такой цене выглядят достаточно туманно. Не надо забывать, что осенью планируется переход майнинга Эфириума на комбинированный PoW+PoS с пятикратным уменьшением награды. А если GPU-майнеры сумеют за эти месяцы добиться проведения хардфорка с изменением алгоритма хэширования, то все Antminer E3 превратятся в металлолом раньше, чем отправятся покупателям. 

И все же, несмотря на сомнительность получения прибыли от нового устройства, первая партия была распродана в течение нескольких часов после анонсирования.

График перехода будет уточнен 6 апреля на очередном совещании разработчиков Эфириума, возможно, на нем же будет обсуждаться и вопрос о хардфорке. 

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