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ФСБ: террористы активно используют криптовалюты

Экономика » Криптовалюты

Международное террористическое подполье уже на высоком уровне овладело современными информационными технологиями и активно использует криптовалюты, а также расширяет связи среди хакеров, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

ФСБ: террористы активно используют криптовалюты. 385456.jpeg

"Речь идет не только об агрессивной агитации и вербовке в интернете, где функционирует более 10 тысяч сайтов и сотни тысяч их аккаунтов в соцсетях. Я также имею в виду масштабное использование средств шифрованной интернет-коммуникаций, электронного банкинга и криптовалют, схемы удаленного управления террористической деятельностью и ее финансирования", - цитирует слова Бортникова на открытии Московской конференции по международной безопасности агентство РИА Новости.

По его словам, только в минувшем году в РФ было предотвращено 25 терактов, совершено четыре.

"Все они координировались через глобальную сеть посредством мессенджеров, в том числе с территории Сирии и Ирака. Наряду с этим, террористы постоянно расширяют свои связи в хакерском сообществе и организуют собственные подразделения", - отметил директор ФСБ.

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