В июле цены на видеокарты упадут

В июле стоит ожидать 20-процентное падение цен на ASIC-майнеры и видеокарты из-за уменьшения интереса к криптовалютам. Об этом сообщают Techradar и DigiTimes.

По информации представителей компании DigiTimes, производители графических процессоров наблюдают уменьшение спроса на свой товар. Главная причина, по их мнению, заключается в том, что майнеры-любители стали реже покупать видеокарты для своих ферм, а также массово распродавать процессоры по низкой цене из-за отказа от своего хобби.

Спрос на майнинг-оборудование упал. Небольшие и средние производители отмечают падение прибыли в последние месяцы. При этом, интерес крупных компаний к майнингу сохраняется, хотя и они значительно уменьшили расходы на покупку нового оборудования.

Кроме того, поскольку рынок перенасыщен дешевыми видеокартами, многие, но не все, производители комплектующих для компьютеров из-за сложившейся ситуации не спешат выпускать новые модели. Nvidia в ближайшее время выпустит около миллиона графических процессоров, утверждает издание.

А вот выпуск GPU нового поколения Nvidia отложит до конца четвертого квартала 2018 года, предполагают источники. В первом квартале 2018 года продажа ускорителей для майнеров принесла Nvidia 289 млн долларов. Коммерческие доходы от сбыта чипов для майнинга криптовалют составили 9% от общей суммы.

При этом в марте компания попыталась ограничить продажу своей продукции майнерам криптовалют, поскольку они спровоцировали на рынке резкий дефицит. Как пояснил глава Nvidia Хуан Жэньсюнь, на профессиональных майнеров пришлась основная часть спроса.

Однако на второй квартал руководство компании предрекало падение спроса со стороны добытчиков криптовалют в 3 раза. По итогам трех месяцев криптовалютная выручка Nvidia может уменьшится до 100 млн долларов. Отметим, в июне один из тайваньских вендоров вернул Nvidia 300 тысяч видеокарт, которые оказались невостребованными из-за падения продаж.

Кроме того, в конце июня аналитики предупредили инвесторов другого производителя видеокарт Advanced Micro Devices Inc. ( AMD ), что цена акций компании может упасть, если криптодобыча станет менее востребованной.