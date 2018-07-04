Японская биржа Bitflyer приостановила ввод и вывод криптовалют из-за проверки

Японская биржа Bitflyer приостановила ввод и вывод криптовалют из-за проводимой KYC-проверки. В июне площадка получила распоряжение по улучшению работы от финансового регулятора страны FSA после проверок, проведенных в офисах компании за последние несколько месяцев.

Сообщается, что Bitflyer приостановила работу, так как полностью верифицирует личность клиентов. По данным Nikkei, Bitflyer также приостановила регистрацию новых пользователей в прошлом месяце, что может продолжиться еще некоторые время из-за недостатка ресурсов. В криптовалютной торговле ввод и вывод средств считаются основным этапом отмывания денег.

По данным Агентства по финансовым услугам (FSA), Bitflyer пренебрегла верификацией личности своих пользователей, что позволило мошенникам или членам японской мафии (якудза) торговать криптовалютой. По этой причине компания сейчас перепроверяет данные своих клиентов и все депозиты и снятия в криптовалютах.

По словам одного из клиентов, несмотря на запрос о выводе средств от 25 июня, он не смог получить их 2 июля. В мае прошлого года газета Mainichi раскрыла информацию, что некоторые подразделения синдикатов организованной преступности в Японии, также широко известные как якудза, использовали криптобиржи для отмывания денег.

По данным Mainichi, японская мафия перечислила более $270 миллионов за границу через криптовалютные платформы. "Мы настоятельно рекомендовали шести лицензированным криптобиржам устранить все связи с преступниками", — сказали в FSA.

Поскольку криптовалютная индустрия в Японии продолжает расти, FSA указало на необходимость совместной работы криптобирж и местных властей для создания более безопасной среды с надлежащими системами мониторинга, включая идентификацию пользователей.

Хотя Япония исторически известна сотрудничеством полиции с местной мафией, недавно принятые законы об исключении организованной преступности, вступившие в силу в 2011 году, предусматривают уголовную ответственность отдельных лиц или компаний, которые взаимодействуют с ними в бизнес-среде.

Власти высылают компаниям предупреждение, как это сделало FSA 22 июня. В случае дальнейших нарушений ответственные лица могут быть оштрафованы или заключены под стражу. 18 июня в Японии вступил в силу запрет анонимных криптовалют, который также направлен на борьбу с отмыванием денег организованной преступностью. Это вынудило местные биржи провести делистинг альткоинов XMR, DASH, REP и ZEC.