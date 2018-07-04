Японская GMO вывела на рынок обновленный майнер на 7нм ASIC

Японская компания GMO вывела на рынок обновленную модель майнера GMO miner B3 для биткоина на основе 7нм ASIC-чипа, которая может достигать более высокого хэшрейта и имеет "функцию оптимизации мощности хэширования".

Анонсированная цена нового устройства на уровне предыдущей, предзаказы на которую, по заверениям компании, полностью распроданы. Новая модель майнера, как и GMO miner B2, использует 7 нм ASIC чипы GMO72b, поддерживающие алгоритм хэширования SHA256 и способные осуществлять майнинг BTC и BCH.

Мощность хэширования у модели B2 составляет 24TH/s, у B3 она достигает 33TH/s, объясняет представитель компании: "Главной характеристикой GMO miner B3 является наличие максимальной мощности хэширования в 33 TH/s, а также возможность настройки мощности до 33TH/s в зависимости от среды майнинга и общего хэшрейта".

Модель B3 может потребляет 1 950 Вт на единицу, а при максимальной мощности в 33TH/s будет потреблять 3 417 Вт на устройство, то есть 103 Вт на TH/s, что конкурентно по сравнению с продуктами других компаний сектора.

Рост хэшрейта достигается за счет заложенного производителем разгона чипов, а не увеличения их количества. Различия между моделями заключается также в прошивке и усилении цепей питания для поддержки разгона чипов.

Модель B3 "совместима со всеми дополнительными сервисами, интегрированными в майнер GMO miner B2". В их число входит "гирляндное соединение в цепь до 32 единиц, обновление прошивки в режиме онлайн, а также и онлайн-мониторинг статуса устройства".

B3 содержит новую "функцию установки оптимальной мощности хэширования и энергопотребления в зависимости от окружающей среды": "В процессе продажи GMO miner B2 некоторые клиенты интересовались возможностью настройки мощности хэширования.

Поэтому мы ускорили запланированную разработку "функции оптимизации мощности хэширования", которая может настраивать оптимальную мощность хэширования и энергопотребления, и интегрировали ее в GMO miner B3". Функция может быть реализована в автоматическом и ручном режиме.

Автоматическая настройка "мощности хэширования до 33TH/s в соответствии со стоимостью энергопотребления, которая меняется в зависимости от среды позволяет повысить эффективность майнинга", говорится в сообщении компании. На свою продукцию компания GMO устанавливает цены в ежемесячном режиме. Цена майнеров B2 в июне составила $1 999.

Модель B3 будет продаваться по той же цене, что и B2 с поставкой в ноябре. Производитель позволяет покупателям B2 произвести по запросу бесплатный апгрейд до модели B3. Устройства можно приобрести за BTC, BCH и доллары США. Все майнеры GMO имеют гарантию 180 дней. Цена включает стоимость 2 блоков питания, но не включает стоимость доставки.