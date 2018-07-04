Подведены окончательные итоги блокчейн-голосования в швейцарском городе Цуг, которые проходили с 25 июня по 1 июля.
Несколько дней верифицировались данные результатов голосования и их соответствие удостоверениям личности граждан.
Глава департамента по связи Цуга Дитера Мюллера (Dieter Müller) сообщил, что "премьера прошла успешно". После положительных результатов Мюллер сказал, что "технические детали" процесса голосования будут оценены в ближайшие месяцы. "Правда.Ру" писала ранее о разработанной системе.
Цель создания этой платформы на блокчейне заключалась в том, чтобы сделать процесс голосования "более безопасным и менее восприимчивым к незаметным манипуляциям". Цуг — кантон в Швейцарии, получивший название "Криптодолина" после того, как в нем обосновалось множество криптовалютных и блокчейн-стартапов, решил стать пионером в части построения местной системы голосования на базе блокчейна в рамках усилий города по внедрению передовых технологий.
Система электронного голосования была разработана Luxoft — компанией, выпускающей программное обеспечение и базирующейся в Цуге, в партнерстве с городом и департаментом информатики в Университете прикладных наук Люцерна. Василий Суворов (Vasily Suvorov), технический директор Luxoft накануне голосования сказал:
"Есть опасения по поводу электронного голосования, поскольку голосование является основополагающим механизмом прямого избирательного права… Вот почему мы считаем, что эта технология не должна принадлежать ни одной компании.
Мы создадим платформу электронного голосования Open Source, чтобы люди могли понять, что такое технология и как она работает. Мы хотим побудить больше людей разрабатывать приложения на базе блокчейна для правительств по всему миру".
В США похожую систему протестировали в штате Западная Вирджиния для избирателей, находящихся в армии и голосующих заочно, через мобильное приложение на базе блокчейна. Эксперимент прошел успешно и система может быть введена во всех 55 округах этого штата на всеобщих выборах в ноябре 2018 года.
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