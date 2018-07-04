Пять стран объединились для борьбы с криптопреступностью

На­ло­го­вые служ­бы США, Ав­стра­лии, Ка­на­ды, Ни­дер­лан­дов и Ве­ли­ко­бри­та­нии объединились, чтобы бо­роть­ся с пре­ступ­ле­ни­я­ми в крип­то­ва­лют­ной сфере.

По данным Forbes, альянс получил название J5. По мнению представителей группы, банки больше не могут опираться на традиционные принципы в борьбе с отмыванием денег, поэтому регулирующие органы предлагают кредитным организациям пяти стран работать сообща.

Главной задачей альянса ста­нет уси­ле­ние меж­ду­на­род­но­го кон­тро­ля за крип­то­пре­ступ­но­стью. На­ло­го­вые управ­ле­ния пяти стран будут об­ме­ни­вать­ся ин­фор­ма­ци­ей, про­во­дить сов­мест­ные рас­сле­до­ва­ния и рас­ши­рять воз­мож­но­сти друг друга с по­мо­щью ин­но­ва­ци­он­ных тех­но­ло­гий.

"Мы уве­ре­ны, что офф­шор­ные струк­ту­ры и фи­нан­со­вые ин­стру­мен­ты, ис­поль­зу­е­мые для со­вер­ше­ния на­ло­го­вых пре­ступ­ле­ний и от­мы­ва­ния денег, на­но­сят ущерб эко­но­ми­че­ским, фи­нан­со­вым и со­ци­аль­ным ин­те­ре­сам наших стран", - ци­ти­ру­ет из­да­ние пред­ста­ви­те­ля На­ло­го­во­го управ­ле­ния США (IRS).

Планируется, что J5 будет со­труд­ни­чать с меж­ду­на­род­ной Ор­га­ни­за­ци­ей эко­но­ми­че­ско­го со­труд­ни­че­ства и раз­ви­тия (OECD), по ини­ци­а­ти­ве ко­то­рой и был за­клю­чен союз. На первой встрече группа раз­ра­бо­та­ла так­ти­че­ские планы, остальные мероприятия группа объявит в конце года.

"J5 на­ме­ре­на ока­зать мощ­ное дав­ле­ние на пре­ступ­ное со­об­ще­ство теми ме­то­да­ми, ко­то­рые стра­ны не могут при­ме­нить по от­дель­но­сти", - за­явил глава IRS Дон Форт.