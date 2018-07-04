Налоговые службы США, Австралии, Канады, Нидерландов и Великобритании объединились, чтобы бороться с преступлениями в криптовалютной сфере.
По данным Forbes, альянс получил название J5. По мнению представителей группы, банки больше не могут опираться на традиционные принципы в борьбе с отмыванием денег, поэтому регулирующие органы предлагают кредитным организациям пяти стран работать сообща.
Главной задачей альянса станет усиление международного контроля за криптопреступностью. Налоговые управления пяти стран будут обмениваться информацией, проводить совместные расследования и расширять возможности друг друга с помощью инновационных технологий.
"Мы уверены, что оффшорные структуры и финансовые инструменты, используемые для совершения налоговых преступлений и отмывания денег, наносят ущерб экономическим, финансовым и социальным интересам наших стран", - цитирует издание представителя Налогового управления США (IRS).
Планируется, что J5 будет сотрудничать с международной Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD), по инициативе которой и был заключен союз. На первой встрече группа разработала тактические планы, остальные мероприятия группа объявит в конце года.
"J5 намерена оказать мощное давление на преступное сообщество теми методами, которые страны не могут применить по отдельности", - заявил глава IRS Дон Форт.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области, по-видимому, хочет снова влиться в политическую жизнь родного государства.
Мир вступил в информационную эру, но она оказалась совсем не такой светлой и радостной, как мечталось. Мир — снова в огне и на грани большой войны. Кому это выгодно? Как это происходит? Об этом "Правде.Ру" рассказал военный политолог, завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.