Viber запускает криптовалюту в России

Viber планирует в течение года запустить в России криптовалюту своей материнской компании Rakuten.

"Rakuten намерен провести глобальный запуск собственной криптовалюты. Я видел список стран, в которых планируется запуск, и Россия в нем есть. Рассчитываю, что в течение 6-12 месяцев криптовалюта будет доступна в РФ через электронный кошелек Viber", - цитирует слова главы Viber Джамел Агауа с пресс-конференции Интерфакс.

О планах компании запустить свою криптовалюту Rakuten Coin на базе существующей программы лояльности было объявлено в феврале этого года.По словам Агауа, сейчас Viber анализирует российское законодательство на предмет возможных вариантов запуска криптовалюты в стране. Он уточнил, что для этого требуется получить соответствующую лицензию ЦБ.

При этом Агауа отметил, что, скорее всего, Rakuten Coin можно будет использовать для оплаты покупок через кошелек Viber. Можно ли будет обменять криптовалюту на рубли и перевести на счет в банк - пока непонятно: как отметил Агауа, это будет зависеть от законодательства России.

В нашей стране, скорее всего, наиболее вероятен сценарий, по которому пользователь сможет конвертировать в кошельке криптовалюту в российские рубли, тратить на покупки с оплатой из электронного кошелька, но не сможет выводить ее в наличные через банк, отметил глава Viber.

В IV квартале этого года Viber также планирует запустить в России свою платформу для e-commerce, благодаря которой пользователи мессенджера смогут совершать покупки внутри Viber, переходя на сайты партнеров для оплаты.

Viber является сервисом для обмена текстовыми, голосовыми и видео сообщениями, который доступен в 193 странах мира. Месячная активная аудитория Viber в России по данным на июнь 2018 года составляет 45 млн пользователей против 40 млн в прошлом году.