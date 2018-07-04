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Ассоциация компаний по ценным бумагам Таиланда планирует открыть криптобиржу

Экономика » Криптовалюты

Ассоциация компаний по ценным бумагам Таиланда (Association of Securities Companies, ASCO) изучает возможность создания совместной криптобиржи и планирует подать заявку на получение лицензии на работу Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). 

Ассоциация компаний по ценным бумагам Таиланда планирует открыть криптобиржу. 389018.jpeg

Многие компании - члены ASCO, работающие с ценным бумагам, заинтересованы в работе с цифровыми активами и связанными с ними компаниями, в том числе порталами и биржами для первичного размещения монет (ICO), а также становятся брокерами и дилерами в сфере торговли цифровыми активами.

В соответствии с лицензией на деятельность с ценными бумагами такие компании могут приобретать дилеров и брокеров цифровых активов и управлять цифровыми электронными кошельками, но компании должны хранить активы инвесторов отдельно от собственных средств. Поэтому компаниям выгодно объединять усилия с целью снижения операционных расходов и взаимовыгодного обмена инновационными технологиями и предлагать клиентам новые услуги.

Представители Ассоциации уверены, "что инвесторы предпочтут торговать с нами, поскольку мы долгое время работали в бизнесе по торговле ценными бумагами. Инвесторы могут доверять нашей торговой системе, которая обеспечила сохранение активов". 

ASCO также будет консультироваться с SEC о потенциальной возможности проводить операции, связанные с цифровыми активами. 

14 мая вступил в силу закон "О регулировании криптовалют и ICO". Все участники рынка, включая эмитенты ICO, цифровые биржи, брокеры и дилеры, занимающиеся цифровыми активами, обязаны регистрироваться в SEC в течение 90 дней. Они также должны получить одобрение Министерства финансов для ведения бизнеса с цифровыми активами. А операции с цифровыми активами будут облагаться 15%-ным удерживающим налогом на прирост капитала, если есть прибыль.  

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