SBI Holdings запускает криптовалютную биржу VCTRADE

Японский инвестиционный холдинг SBI Holdings объявил о запуске криптовалютной биржи VCTRADE, на которой будут торговаться токены XRP.

Сервис открыт только для пользователей, которые предварительно зарегистрировались на платформе в октябре 2017 года, говорится в сообщении компании. Ожидается, что он станет доступным для широкой общественности с июля, когда будут завершены все работы по тестированию системы безопасности.

SBI заявил, что изначально VCTRADE будет предоставлять услуги по торговле токенами XRP Ripple, потом добавит поддержку биткоина и биткэша.

Решение о запуске торгов XRP объясняется сотрудничеством SBI Holdings с Ripple: компании разрабатывают решения для осуществления международных платежей на базе технологии блокчейна.

В октябре 2016 года SBI Holdings открыла ориентированное на рынок цифровых активов подразделение для запуска первой в Японии, полностью обеспеченной крупным финансовым учреждением биржи криптовалют.

В сентябре 2017 года платформа получила лицензию Агентства финансовых услуг (FSA) Японии, но в феврале 2018 года объявила о том, что открытие будет отложено из-за проблем с безопасностью на фоне взлома Coincheck.

Изначально для запуска VCTRADE SBI Holdings планировала привлечь технологические и финансовые ресурсы Huobi, но в марте компания объявила о прекращении отношений с этой биржей.