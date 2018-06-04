Alibaba разработала беспилотник для доставки посылок

Компания Alibaba показала беспилотного робота G Plus для доставки посылок и смарт-ящик для хранения, который знает владельца благодаря технологии распознавания лица.

Загрузочный ящик G Plus меняет свой размер с учетом объема посылки, которую будет доставлять. Робот может перевозить и продукты питания. Встроенная система навигации, при помощи LIDAR помогает роботу создавать 3D-карты.

Системы G Plus могут фиксировать его приближение к большому количеству людей и автомобилей, в этом случае робот снижает скорость движения до 10 км/ч, что позволяет ему при необходимости быстро затормозить. В настоящее время его тестируют на дороге в штаб-квартире Alibaba в Ханчжоу, крупном городе, расположенном в восточном Китае.

Когда робот достигает пункта назначения, он оставляет посылку. Клиент может получить ее и лично. Для этого ему нужно будет ввести PIN-код. Alibaba планирует запустить коммерческое производство G Plus к концу этого года.

Смарт-ящик Cainiao для хранения посылок можно установить прямо за дверью квартиры. Устройство оборудовано функцией распознавания лиц и будет открываться только владельцу или курьеру для доставки.

Через специальное приложение на смартфоне пользователь может менять температуру внутри Cainiao, чтобы доставленная пища оставалась теплой или прохладной. На данный момент смарт-ящики это концепция над которой работает компания. О выпуске устройства пока ничего не известно.