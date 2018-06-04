Хакеры лишили ZenCash свыше $550 тысяч

На сеть ZenCash (ZEN) была осуществлена так называемая "атака 51%". Злоумышленник захватил более 51% хеш-мощностей сети. Хакеру удалось провести реорганизацию блоков в блокчейне и повторно израсходовать две крупные транзакции - на 13000 и 6600 ZEN.

Средства были выведены на адрес zneDDN3aNebJUnAJ9DoQFys7ZuCKBNRQ115.

Злоумышленникам удалось реорганизовать 38 блоков в самой длинной измененной цепочке, длительность атаки составила менее четырех часов. В блоках 318204 и 318234 хакер совершил двойные атаки. В результате атаки проект потерял более $550 тысяч, сообщает Bitcoinist.

"Сеть ZenCash была целью "атаки 51%" 2 июня примерно в 10:43 вечера по EDT", - написали разработчики криптовалюты в Twitter. Команда ZenCash немедленно выполнила необходимые действия, чтобы значительно увеличить сложность будущих атак на сеть.

В конце мая подобной атаке подверглась инфраструктура сети Bitcoin Gold (BTG). Злоумышленникам удалось украсть средства на сумму более $18 млн.

Напомним, в конце мая криптобиржа Binance добавила ZEN в листинг.

Атака 51% (51% attack) - ситуация, при которой более 50% вычислительной мощности сети любой криптовалюты находится у одного майнера или же у группы майнеров. Теоретически, благодаря данному объему вычислительной мощности у майнера появляется возможность осуществлять управление сетью.

Атака двойного расходования (double-spending) - повторная (иногда множественная) продажа одних и тех же средств.