Google подозревают в недобросовестной конкуренции на рынке крипты

Google еще в марте заявил в своем блоге о вводе запрета на размещение онлайн-рекламы криптовалют и ICO с июня, обозначив, что это является частью более широких мер по борьбе с продажей новых финансовых продуктов с высоким уровнем риска.

Гигант интернет-поиска также ограничивает рекламу и других высокорисковых финансовых продуктов и связанного с ними контента, включая бинарные опционы (опцион "все или ничего").

Facebook Inc. предприняла аналогичный шаг в январе. Социальная сеть запретила рекламу криптовалют, ICO (первичное размещение монет) и бинарных опционов. Вслед за Google и Facebook сервис микроблогов Twitter объявил о своем решении практически полностью запретить рекламу криптовалют на своей платформе.

Но, как пишет The Independent, отраслевые эксперты заподозрили Google в недобросовестной конкуренции и заявили, что запрет рекламы может быть связан не только с защитой людей от мошенников. Запрещая рекламу биткоина и других криптовалют на своих платформах, Google продвигает свою собственную криптовалюту.

Так, CEO инвестиционной компании Blackmore Group из Манчестера Филлип Нанн отметил изданию: "Я понимаю, что Facebook и Google находятся под большим давлением, чтобы регулировать то, что читают их пользователи, но они все еще рекламируют, в частности, сайты азартных игр.

Я подозреваю, что этот запрет реализован, чтобы вписаться в потенциальные планы по внедрению собственной криптовалюты на рынок в ближайшем будущем, и поэтому удаление других криптообъявлений позволяет им делать это на своих условиях".

В пользу этой версии говорит не только озвученные компанией планы о возможном создании собственной криптовалюты на основе технологии блокчейн, но и подтвержденная информация о нескольких командах разработчиков, изучающих возможности применения технологии блокчейн, а тажке информация о сотрудничестве с сооснователем криптовалюты Ethereum Виталика Бутерина.

В мае Виталик Бутерин написал в Twitter, что Google пригласила его к сотрудничеству, но затем удалил этот пост.

Представитель Google отказался комментировать обвинения.