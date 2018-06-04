Den Norske Bank будет изучать технологии IOTA Foundation

Норвежская DNB ASA (Den Norske Bank) и фонд IOTA Foundation заключили партнерское соглашение для совместного изучения возможностей применения IOTA Tangle — распределенного реестра "третьего поколения".

Согласно заявлению главы отдела DNB по технологиям DLT Лассе Михольма (Lasse Meholm), DNB и IOTA займутся поиском новых бизнес-моделей в своих областях.

В числе приоритетов — предоставление сотрудникам банков, которые работают с клиентами, возможность разрабатывать новые бизнес-процессы: "Уверен, что, работая с предоставленной нам технологией на основе распределенного реестра, мы получим ценный опыт, который сможем использовать в будущих бизнес-моделях и денежных потоках.

Мы с нетерпением ждем возможности погрузиться в пространство IOTA. Помимо всего прочего, эта технология была разработана для ежесекундной обработки сотен тысяч микротранзакций.

Мы не хотим упустить зарождающийся рынок, имеющий отношение к экосистеме, возникшей вокруг этих транзакций".

Дэвид Сонстебо (David Sonstebo) один из основателей IOTA считает, что это сотрудничество поможет норвежским банкам смягчить свое отношение к криптовалютной индустрии: "Я очень надеюсь на то, что IOTA Foundation сможет внести свой вклад в разделение криптовалютных проектов и тем самым отсеять ненужные и бесполезные".

DNB ASA — крупнейшая в Норвегии финансовая группа и одна из крупнейших в скандинавском регионе по рыночной капитализации. DNB, изучающий технологии блокчейна и DLT в сотрудничестве с консорциумом R3, объявил о начале партнерства с IOTA Foundation для изучения технологии IOTA Tangle.

IOTA Tangle является первым распределенным реестром с открытым исходным кодом, который специально создается для обеспечения будущего Интернета вещей (IoT) с помощью микротранзакций. С ноября 2017 года IOTA запустила инициативу Data Marketplace с участием многих глобальных промышленных и ИТ-компаний, таких как Bosch и Fujitsu.