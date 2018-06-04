Эстония против крипты, а QIWI против крипторубля. Новости за выходные

— 2 июня 2018 года завершилось одно из самых длительных и дорогих ICO в истории криптовалют. Проект EOS, позиционирующийся как ближайший конкурент Эфириума, завершил последний 350-й раунд продажи токенов и одновременно опубликовал первую версию полного кошелька EOSIO v1.0 для своего блокчейна, который будет запущен в ближайшее время.

EOS был основан в 2017 году командой разработчиков под руководством Дэна Лэримера — создателя уже действующих проектов: платформы криптоактивов Bitshares и социальной сети Steemit.

— Криптовалютная биржа Binance объявила о создании Фонда социального воздействия с капиталом в один миллиард долларов, который будет направлен на поддержку криптовалютных и блокчейн-стартапов.

В четверг во время онлайн-митапа глава подразделения Binance Labs Элла Чжан (Ella Zhang) сообщила, что средства для фонда предоставит биржа Binance.

— Корпорация IBM получила два патента на систему, подтверждающую целостность блокчейна путем проверки, удовлетворяет ли он соответствующим требованиям в определенные периоды времени.

Патенты выданы 31 мая и связаны тем, что описывают сертифицированные "контрольные точки", которые можно подвергнуть аудиту. Основная цель таких контрольных точек — дать компаниям возможность соответствовать требованиям проверки и сохранения данных при подключении к сети.

— Коммерческая цифровая платформа ShareRing для отрасли экономики совместного потребления, размер которой оценивается в более чем $100 млрд, объявила об удачном привлечении $3.8 млн для первичного финансирования проекта.

Раунд финансирования прошел перед началом подготовки к Token Generation Event ShareRing, который состоится 4 июня. Целью TGE является выпуск 5 миллиардов собственных utility-токенов платформы ShareToken (SHR), 60% из которых будут предложены к покупке с условием максимального ограничения сборов (hardcap) в 38 миллионов USD.

— Эстония отказалась от создания национальной криптовалюты. Запуск Estcoin был уже практически анонсирован — от идеи неожиданно отказались после того, как глава ЕЦБ Марио Драги (Mario Draghi), а также другие высокопоставленные представители банковского сектора обрушились с критикой на планы Эстонии по созданию национальной криптовалюты.

Сиим Сиккут (Siim Sikkut), отвечающий за IT-стратегию в Эстонии, заявил, что государство не будет привязывать цифровые токены к евро или предлагать их всем гражданам внутри страны. Вместо этого их будут получать иностранцы, которые удаленно регистрируют свои компании в стране.

— Основатель QIWI и инвестор Сергей Солонин не ждет крипторубля и считает Telegram самой продвинутой платформой. Об этом генеральный он рассказал на Московском предпринимательском форуме. Сергей Солонин: "Я не жду крипторубля после 30 июня. Будет закон про криптоактивы, который сейчас все обсуждают".

Основатель QIWI принимал участие в закрытом ICO Telegram: "Telegram — это не просто мессенджер, это одна платформа, в которой другие люди могут создавать свои продукты, не сопрягаясь с ней. Это самый лучший интерфейс для внешних программ и разработок.

Я считаю, что Telegram более всех продвинут. Много наших продуктов были завязаны на Telegram, потому что он представляет большие возможности в отличие от других платформ".