Dentacoin создает новое онлайн-пространство

Нидерландский стоматологический блокчейн-проект анонсировал выход новой интегрированной платформы. Все разработки будут собраны на обновленной версии сайта, и объединят всех основных участников рынка стоматологической индустрии, пациентов, поставщиков медицинского оборудования, лабораторий и сопутствующих сервисных компаний. Созданное онлайн-пространство, позволит участникам быстро взаимодействовать друг с другом, обмениваться отзывами о работе клиник, а также получать вознаграждение за свои комментарии. По словам разработчиков, собранные обновления делают систему более полезной, интуитивно понятной, автоматизированной и простой в использовании.

На данный момент проект работает в 13 странах мира и насчитывает 21 сетевую стоматологическую клинику. Блокчейн-база платформы позволяет использовать сложную систему стимулирования, защиту от фишинга, моментальные платежные транзакции, проверку клиник и полную прозрачность. Внедренный проект хранит информацию не только о назначенном лечении, но и представляет собой базу данных о врачах, которая формируется непосредственно пациентами клиник. Система так же позволяет получать вознаграждение в токенах DCN за оставленный отзыв и мнение, которыми можно оплатить лечебные процедуры. Сами стоматологи могут использовать токены для покупки медикаментов и медоборудования у партнеров проекта.

Dentacoin уже разработала первые три сервиса: Dentacoin надежные отзывы — первая блокчейн-платформа для подробных мотивированных отзывов; DentaVox — исследовательская платформа, собирающая данные для маркетинговых исследований по стоматологической тематике; DentaCare — мобильное приложение, для формирования здоровых привычек для сохранности зубов и десен.

По заявлению основателя проекта, профессора Димитара Димитракиева, в планах компании на 2018 год стоит максимальное расширение стоматологических клиник-партнеров проекта и переговоры с российскими компаниями уже ведутся.

Выход платформы намечен на вторую половину мая.