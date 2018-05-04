Основатель YouTube-канала "Криптач" найден мёртвым

Криптоблогер 23-летний Павел Няшин (автор YouTube-канала "Криптач") обнаружен повешанным в его собственной квартире на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге.

Сам Няшин (настоящая фамилия - Макушин) называл себя трейдером, инвестором, акционером и предпринимателем криптоиндустрии. На продаже токенов он смог заработать крупную сумму денег.

По словам представителей полиции внешних признаков стороннего вмешательства зафиксировано не было, как и предсмертной записки. Одной из основных рассматривается версия самоубийства из-за долгов перед клиентами, чьи средства он использовал для криптоторговли, но потерял во время совершённого на него нападения.

Напомним, в ночь на 14 января неизвестные ворвались в его дом в поселке "Лазурные Озера" в Ленинградской области. Как сообщал сам пострадавший, преступники угрожая ему оружием, избили его, украли сейф, в котором хранилось около 20 млн рублей и $70 тыс., наручные часы, дорогой смартфон и 15 тыс. рублей его гостя. Грабители скрылись.

После ограбления Макушин обратился в полицию, было заведено уголовное дело, однако преступники пока не были найдены. Потерпевший получил также серьезную травму головы и после жаловался на провалы в памяти.

Няшин рассказал в своем видеоблоге о деталях ограбления. "Они говорили что-то типа "гони ключ от кошелька с биткоинами". Хорошо, что дома оказался сейф, и я отделался относительно небольшими потерями.

Из криптовалют я ничего не потерял", – заверил Павел после ограбления. В интервью "Известиям" Няшин рассказал, что "вломились в дом с пистолетом, сразу в глаз, без разговоров. Мне голову зашивали. Была цель у людей — похитить. Повезло, что только сейф забрали. Там было 24 млн рублей.

И все мои документы забрали на квартиру, все, кроме паспорта. Ладно, меня не раздражает, что у меня что-то украли. Это нормально, я сам спровоцировал. Но то, что сделали с моим лицом, забыть не смогу.

Все зубы поколоты, глаз вообще неизвестно, будет ли видеть. Ребра болят, все болит. Разбили всю технику мою, компьютеры. Меня бросили в глубокую ванну, падать было больно, кровь текла из головы". Тем не менее, как позднее сообщила мать Няшина, украденные деньги принадлежали инвесторам и после случившегося Павел оказался в больших долгах.