Компания Tangem из Сингапура выпустила биткоин-купюры, которые сами разработчики называют "смарт-банкнотами". На самом деле, они сделаны не из бумаги — по факту это аппаратные холодные кошельки с интегрированным чипом S3D350A от Samsung, сообщает Finance Magnates.
Однако, есть у новинки и общие черты с традиционными банкнотами. Так, каждая биткоин-купюра представляет собой определенный фиксированный номинал в BTC и может передаваться физически для оплаты.
В самой компании Tangem разработку называют "некопируемым холодным кошельком". По словам представителей компании, технология, используемая в банкнотах, полностью защищена от внешнего вмешательства и учитывает "все известные векторы атаки на аппаратном и программном уровнях".
Также отмечается, что "годы разработки чипов для кредитных и SIM-карт, а также удостоверений личности привели к созданию достаточно безопасного продукта, чтобы затраты на взлом одной банкноты были экономически невыгодны".
Другим преимуществом банкнот перед онлайн-транзакциями разработчики называют моментальность оплаты и отсутствие комиссий.
Впрочем, они также переняли и все недостатки других физических носителей, в том числе потенциальный риск кражи и ограниченную дальность передачи. Как сообщается в пресс-релизе Tangem, в настоящее время для покупки доступны банкноты номиналом 0,01 и 0,05 BTC — около $96 и $480 на момент публикации. Напомним, ранее появилась информация о жителе Нидерландов, который вживил биткоин-кошелек в ладонь.
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