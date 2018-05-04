ЦБ РФ переведет на блокчейн систему передачи финансовых сообщений

ЦБ РФ намерен перевести на блокчейн Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) уже в 2019 году.

Это позволит повысить уровень защиты системы и обеспечить максимальную прозрачность трансакций, поскольку информацию из распределенного реестра удалить невозможно, а данные автоматически обновляются при каждом внесенном изменении у всех участников системы.

Пока остается неясным, воспользуется ЦБ РФ собственной разработкой на блокчейне или применит существующую платформу Etherium для СПФС.

Сейчас Центробанк рассматривает разные варианты применения технологии распределенных реестров, в том числе и для передачи финансовых сообщений. Эксперты уверены, что применение блокчейна поможет СПФС стать надежнее, чем SWIFT.

Ранее сообщалось, что Центробанк и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в следующем году создадут в России единый реестр вкладчиков на базе блокчейна.

Его внедрение поможет бороться с недобросовестными банкирами, которые уничтожают базу данных клиентов при отзыве лицензии.

Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) создана в 2014 году и функционирует на базе информационно-телекоммуникационной системы Банка России, создана в качестве альтернативного канала межбанковского взаимодействия с целью обеспечения гарантированного и бесперебойного предоставления услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям, снижению рисков, влияющих на безопасность и конфиденциальность оказания услуг по передаче финансовых сообщений.

СПФС реализует функцию Банка России по организации оказания услуг по передаче финансовых сообщений, в том числе: передачи сообщений формата SWIFT; передачи сообщений в собственных форматах пользователей; контроля финансовых сообщений формата SWIFT; возможности определения участником СПФС списка своих контрагентов и типов принимаемых от них финансовых сообщений.

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Также известна как SWIFT-BIC (Bank Identifier Codes), BIC code, SWIFT ID или SWIFT code.

Основана в 1973 году 248 банками из 19 стран. SWIFT — кооперативное общество, созданное по бельгийскому законодательству, принадлежащее его членам — более чем 9000 банков из 209 стран (2010 год). Главный офис расположен в Брюсселе.

В настоящий момент членами SWIFT являются более 10 000 организаций, в том числе около 1000 корпораций. В день через SWIFT проходит более миллиона транзакций о денежных переводах, межбанковских платежах, ценных бумагах.